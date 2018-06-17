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    Yol verme kavgasında kendini vurdu

    İHA
    17.06.2018 - 19:46 | Son Güncelleme:

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavga, taraflardan birinin pompalı tüfekle kendisini vurmasıyla sona erdi.

    Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda özel otomobiliyle ara yoldan çıkmak isteyen C.Ö adlı tatilci, o sırada ana arterden özel otomobiliyle geçmekte olan Y.Y adlı sürücüye yol vermesi için korna çaldı. İki tarafın araç içlerinden başlattıkları ağız münakaşası, Y.Y’nin aracından inip, C.Ö’nün otomobilinin tamponuna tekme atmasıyla birlikte arbedeye dönüştü.

    Arbede sırasında aracından çıkardığı pompalı tüfeği alan Y.Y, tüfeğin dipçiği ile C.Ö’nün otomobilinin sol arka kapı camına sert bir şekilde vurarak, aracın camını kırdığı sırada pompalı tüfek ateş alıp patlayarak Y.Y’i sol bacağından vurdu.

    Yol verme kavgasında kendini vurdu

    Sol bacağının baldırından yaralanan Y.Y, pompalı tüfeği olay yerinde yere bırakıp, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Y.Y’nin Ayvalık Devlet Hastanesi’ne giderek müşahede altına alındığı ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır’ın yanı sıra kalabalık polis ekipleri incelemelerde bulundu.

    Yol verme kavgasında kendini vurdu

    Yol verme kavgası nedeniyle başlayan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     


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