Yol tartışması sanılmış gerçek ortaya çıkmıştı... Karar belli oldu
Muğla'nın Milas ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yol tartışması nedeniyle işlendiği düşünülen cinayette C.K "Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim olmuştu.
Cinayetin ardından gözaltına alınan C.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
C.K, Akkent Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde, 22 Mayıs'ta amcasının kızıyla evli olan Özkan K. ile eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda C.K'nin av tüfeğiyle ateş ettiği Özkan K'yi öldürdüğü iddia edilmişti.
"BEN DE SİZİ BEKLİYORDUM"
Önce trafikte yol tartışması nedeniyle işlendiği sanılan cinayette C.K. olay yerine gelen polis ekiplerine, "Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim olmuştu.
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