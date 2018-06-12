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    Yol çöktü, minibüs suya gömüldü

    Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın) (DHA)
    12.06.2018 - 08:23 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki alt geçitte sulara gömülen bir minibüste mahsur kalan 1’i çocuk toplam 3 kişiyi çevredekiler ve zabıta ekipleri kurtardı.

    Nazilli’de dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç ederken, evleri ve işyerlerini su bastı. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki alt geçitten geçmek isteyen Hasan Göksu idaresindeki 09 M 7104 plakalı yolcu minibüsü, yolun çökmesi sonucu sulara gömüldü.

    Yol çöktü, minibüs suya gömüldüMinibüsteki 1’i çocuk toplam 3 kişiyi çevredeki vatandaşlar ve zabıta ekipleri kurtardı. Ayrıca, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Nazilli-Ödemiş Karayolu da bir ağacın devrilmesi sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

    Yol çöktü, minibüs suya gömüldüDuruma tepki gösteren vatandaşlar, her yağan sağanak yağışlar sonrasında aynı manzaraların meydana geldiğini, ASKİ ekiplerinin bu duruma köklü bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

    Etiketler: Aydın , sel , hava durumu , son dakika , haberler
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