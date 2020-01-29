Yok artık ticari

İSTANBUL’da UBER’cilerle kavgası yeni biten taksiciler, şimdi de İstanbul’a gelen turistleri taşıyan ‘turizm servis aracı’ belgeli minibüslerin peşine düştü. Bir yandan Turizm Bakanlığı desteğiyle ‘Turist Dostu Taksici’ yetiştirmek için taksi şoförlerine kurslar verilirken, öte yandan bir grup taksici, Bahçeşehir’den aldığı turistleri Sapanca’ya götüren minibüsün yolunu kesti. Taksiciler aracın sürücüsü ve turisti sorgulamaya kalkıştı. Aracın evraklarını alıp kontrol eden taksiciler, cep telefonuyla kendilerini görüntülemeye çalışan şoförü de engellemeye çalıştı. “Sosyal medyadan turizme savaş açtınız. Böyle yapmayın” diye isyan eden minibüs sürücüsü, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Polis, aracı durdurulan M.A.A.’ya ulaştı ancak şehir dışında olduğundan dolayı ifadesi alınamadı. M.A.A. ifade vermek üzere İstanbul’a döndüğünde taksiciden şikâyetçi olacağını söyledi. Polis ekipleri, görüntülerden olaya karışan 34 TCA 95 plakalı taksi şoförü Emre Güngör’ü tespit etti. Gözaltına alınan Güngör’e, 1360 TL para cezası uygulandı.

Güngör’ün sürücü belgesine 100 puanı doldurmasından dolayı 2 ay süreyle el konuldu. 34 TCA 95 plakalı aracı trafikten men edilirken, taksinin çalışma ruhsatı süresiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. Güngör, hakkında yapılan idari işlemin ardından adli işlemleri için polis merkezine teslim edildi.