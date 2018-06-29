YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine Şehir Hatları ücretsiz

Şehir Hatları'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da öğrenciler ve sınav görevlileri, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek, iskelelerden ücretsiz geçebilecek.

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