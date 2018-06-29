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    YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine Şehir Hatları ücretsiz

    Hürriyet Haber
    29.06.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, Şehir Hatları seferlerinden ücretsiz yararlanacak.

    Şehir Hatları'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da öğrenciler ve sınav görevlileri, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek, iskelelerden ücretsiz geçebilecek.

     

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    Etiketler: YKS , son dakika , haberler
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