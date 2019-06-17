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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS'nin sonuç tarihini açıkladı

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2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS'nin sonuç tarihini açıkladı

2019 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 15-16 Haziran tarihleri arasında 3 oturumda gerçekleşti. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Öte yandan 2019-TYT temel soru kitapçığındaki matematik testinin 7'nci sorusu ÖSYM tarafından iptal edildi. Peki, 2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı sonuçları, okul sıralarında ter döken milyonlarca adayın pazartesi günü itibariyle araştırdığı hususlar arasında yer tutmaya başladı. Peki, AYT, TYT ve YDT sınavlarının neticelerinin yer alacağı YKS Üniversite sınavı sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, sorular ve cevaplar sonrası puanlarını hesaplamaya adayların merak ettiği YKS sonuçları hakkında detaylı bilgiler

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. 

Yayımlanacak olan sonuçlarda;

* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
* TYT puanı ve başarı sırası
* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.

TYT'DE 1 SORU DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAK

Öte yandan 2019-TYT temel soru kitapçığındaki matematik testinin 7'nci sorusu ÖSYM tarafından iptal edildi. Sorunun değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, “2019-TYT Temel Soru Kitapçığı’ndaki Matematik Testi’nin 7’nci sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzu’nun ‘3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?’ maddesinde yer alan ‘Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır’ hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır” denildi.

 

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