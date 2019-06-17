2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS'nin sonuç tarihini açıkladı
2019 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 15-16 Haziran tarihleri arasında 3 oturumda gerçekleşti. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Öte yandan 2019-TYT temel soru kitapçığındaki matematik testinin 7'nci sorusu ÖSYM tarafından iptal edildi. Peki, 2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite sınavı sonuçları, okul sıralarında ter döken milyonlarca adayın pazartesi günü itibariyle araştırdığı hususlar arasında yer tutmaya başladı. Peki, AYT, TYT ve YDT sınavlarının neticelerinin yer alacağı YKS Üniversite sınavı sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, sorular ve cevaplar sonrası puanlarını hesaplamaya adayların merak ettiği YKS sonuçları hakkında detaylı bilgiler
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Yayımlanacak olan sonuçlarda;
* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
* TYT puanı ve başarı sırası
* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.
TYT'DE 1 SORU DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAK
Öte yandan 2019-TYT temel soru kitapçığındaki matematik testinin 7'nci sorusu ÖSYM tarafından iptal edildi. Sorunun değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, “2019-TYT Temel Soru Kitapçığı’ndaki Matematik Testi’nin 7’nci sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzu’nun ‘3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?’ maddesinde yer alan ‘Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır’ hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır” denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle