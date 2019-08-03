YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercihler ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında alındı. Üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi YKS tercih sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercihler ne zaman?
ÖSYM, YKS tercih sonuçlarına ilişkin bir bilgilendirmemesi nedeniyle gözler geçen senenin tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. YKS tercihlerinin bu yıl daha erken yapıldığın düşünüldüğünde sonuçların 15-19 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyuracak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren yazı verilecek.
Ek yerleştirme
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
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