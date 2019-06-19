YKS soruları TYT ve AYT cevap anahtarı ekranı! Hatalı soru iddiası
Üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı YKS sonrası gözler TYT ve AYT cevap anahtarına çevilrmişti. ÖSYM, YKS kapsamında gerçekleştirilen TYT ve AYT için cevap anahtarını yayımladı. Peki, YKS soruları ve cevapları nereden görüntülenir? İşte, sorular ve cevaplara yönelik bazı detaylar
YKS soruları ve cevapları, sonuçlar öncesi birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. YKS soruları aracılığıyla sonuçlar öncesi puanlarını gözden geçirmek isteyen öğrenciler, detaylar için ÖSYM'nin yayımladığı AYT ve TYT cevap anahtarını sorgulamaya başladı. İşte, YKS soruları ve cevap anahtarı hakkında detaylı bilgiler
YKS SORULARI VE CEVAPLARI
YKS soruları ve cevapları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, alanlara göre YKS srouları ve cevapları;
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI
ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA)
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA)
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA)
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE)
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA)
YANLIŞ SORU İDDİASI
Kültür Eğitim Kurumları tarih zümresinin açıklamasına göre, ‘Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin sorulduğu soruda tüm şıklar doğru. Soruda, “Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri’nde Türk ordusunun hangi alandaki ihtiyacından bahsedilmemiştir?” deniliyor. Şıklarda A) Motorlu taşıt, B) Silah ve cephane, C) Kılık kıyafet, D) İnsan gücü, E) Haberleşme aracı seçeneklerine yer veriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın açıklamasında doğru seçenek E şıkkı olarak gösteriliyor. Ancak uzmanlar, Tekâlif-i Milliye Emirleri arasında telefonun da bulunduğunu, haberleşme dışında bir işlevi olmadığı için E şıkkının da doğru olduğunu belirtiyor.
İFADE YANLIŞ
Uğur Okulları, Kültür ve Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kimya zümreleri AYT Fen Bilimleri Testi kimya alandaki 24’üncü sorunun hatalı olduğunu savunuyor. Uzmanlara göre, soru kökünde ifade edilen ‘MgSO4 içeren sulu çözelti’ ifadesi doğru değil, bunun ‘MgSO4 eriyiği’ olarak verilmesi halinde şıklar anlam kazanıyor. Ayrıca uzmanlar, sulu çözeltide, öncelikle hidrojen gazının açığa çıkacağını, ardından magnezyum metali birikeceğini belirtiyor. Soruda sadece magnezyumun açığa çıktığı zaman isteniyor. Bu haliyle hidrojenin açığa çıkış süresi hesaba katılmadığı için sorunun hatalı olduğu iddia ediliyor.
BİR SORU İPTAL EDİLMİŞTİ
Öte yandan ÖSYM, TYT matematik testindeki bir soruyu dün iptal ettiğini açıklamıştı. Böyle durumlarda ÖSYM, iptal edilen soruyu değerlendirme dışı bırakıyor. Geçerli sorularınsa puan değerlemesi yeniden saptanarak puanlama yapılıyor.
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