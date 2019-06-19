YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi sorular hatalı?

YKS sonuçları için adayların ve velilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen sınavın ardından milyonlarca kişinin gündeminde yer alan YKS sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. Peki, bir sonraki aşama olan tercih dönemine geçmek için önem arz eden YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, hatalı soru gündemi ve diğer detaylar

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından erişime açılacak olan YKS sonuçları, 18 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.

Sonuç belgelerinde;



* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

* TYT puanı ve başarı sırası

* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.

HATALI SORU İDDİASI

Kültür Eğitim Kurumu uzmanlarına göre, 29’uncu tarih sorusunun cevabı farklı olabilir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın açıklamasında doğru seçenek C şıkkı olarak gösteriliyor. Ancak eğitimcilere göre doğru şık B de olabilir. Eğitimciler bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Soruda yılların verilmesi, bunun dikkate alınarak çözüm yapılmasını gerektiriyor. 1620’li yıllarda merkezi otorite bozulmaya başladı, tımar sahipleri tımarlarını bırakarak merkezi otoritenin yanına, İstanbul’a gidip yeniçeri ocaklarına katıldı, rüşvet ve iltimasın da etkisiyle yeniçeri sayısı arttı. Bu durum, kapıkulu askerlerinin sayısını (devletteki etkinliğini, nüfusunu) arttırdı ancak önem kazanmasına neden olmadı. Dolayısıyla birinci öncül tartışmaya açık. Doğru cevap C olarak kabul edilmiş. Ancak öncül tartışmalı olduğundan doğru cevap B şıkkı olabilir.”

Daha önce AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin tarih bölümündeki 33’üncü; fen bilimlerinde ise kimyadaki 24’üncü sorunun hatalı olduğu iddia edilmişti. ÖSYM, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) matematik bölümünde hatalı bir sorunun ise iptal edildiğini açıklamıştı.

İŞTE O SORU

29. Osmanlı Devleti’nde, 1560 civarında yaklaşık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akçe kadar ulufe verilirken, 1620 civarında 100 bin kapıkuluna 4000 yük akçelik ulufe verilmiştir. Bu bilgiyle Osmanlı Devleti’nde;



I. Kapıkulu askerleri önem kazanmıştır

II. Hazine giderleri artmıştır

III. Tımarlı sipahi sayısı artmıştır

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III