YKS sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
Üniversite kariyerine adım atmak için çalışmalarını sürdüren on binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS sınav giriş yerleri, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM'nin bu yıl 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği YKS'nin sınav yerleri, sınava birkaç hafta kala erişime açılacak. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman erişime açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin merakla beklediği YKS sınav giriş yerleri için internet üzerinden araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca kişinin hayallerinden bölüme adım atmasına imkan tanıyacak olan YKS sınavı için giriş yerleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin 4-5 Haziran tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.
ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
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