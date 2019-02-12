YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
GeriEğitim YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
12.02.2019 - 19:53, Son Güncelleme:/

YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

Üç oturumdan oluşan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvuru sürecinin başlaması ardından pek çok soru işareti gündeme geldi. Özellikle ilk kez başvuru yapacak olan adaylar, bu süreci en doğru şekilde tamamlamak için YKS kılavuzunu inceliyor. Peki, üniversite başvuruları nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? AYT, TYT ve YDT ne zaman yapılacak?

YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2019 yılında YKS'ye girecek olan birçok kişinin merakla beklediği başvuru süreci 12 Şubat itibariyle erişime açıldı. YKS başvuru sürecinin ardından banka ödemelerini nereye yapacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, 2019 YKS başvurusu nasıl yapılıyor? İşte, soru dağılımları ve merak edilen tüm detaylar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin kılavuz ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanması ardından 'Aday İşlemleri Sayfası' aktifleşti. Kılavuza göre, YKS başvuruları, 12 Şubat tarihinden itibaren 6 Mart'a kadar alınacak. Ücret ödeme için son gün 7 Mart 2019 saat 23.59 olarak belirlendi. 

YKS NE ZAMAN?

Bu yıl 15 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), 16 Haziran tarihinde Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılabilecek olan üniversite adayları, sınav başvurularını 12 Şubat-6 Mart tarih aralığında tamamlayacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE AİS ÜZERİNDEN TAMAMLANABİLECEK

Üniversite adayları, ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan AİS ekranından yapabilecek. AİS ekranına E-Devlet şifresiyle de ulaşılabilecek.

ÖSYM'nin AİS sistemindeki fotoğrafları son 50 ay içerisinde güncellenmemiş olanların ise yine ÖSYM sınav koordinatörlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekecek.

Sistemde bilgilerinin hatalı olduğunu düşünen son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun olan adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek güncellemelerini tamamlayabilecek.

AİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS başvuru ücreti ne kadar Üniversite sınavı ne zaman yapılacak

YKS başvuru ücreti ne kadar Üniversite sınavı ne zaman yapılacak

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Adaylar her oturum için 50,00 TL olan ödemeleri şu bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2018 YILINDAN TYT PUANI OLANLAR İSTERLERSE SINAVA GİRMEYEBİLECEK

Bir önceki yılın Temel Yeterlilik Sınavından 200 puan ve üzeri alan adaylar, dilerlerse sınava girmeyebilecek. Üniversite adayları, sınava girmese dahi, bu puanlarını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecek. Ancak, önceki yılın puanlarını 2019 YKS'de kullanmak isteyen adayların her halükarda 2019-YKS'ye başvurması gerekecek.

Bu adaylar, “2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini, 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT dâhil 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmek istemeyen adaylar işaretleyeceklerdir. 2018-TYT puanı olmayan veya 2018-TYT puanı 200 puanın altında olan adayların bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2019-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacaktır. Bu adaylar, herhangi bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir ancak, 2019-YKS başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (50,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

HANGİ ALANDAN KAÇ SORU SORULACAK?

TYT testlerinde adaylara aşağıdaki konularda sorular yöneltilecek;

 TESTLERİN KAPSAMI 
Türkçe TestiTürkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve
yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla
kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular		40
Sosyal Bilimler TestiTarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe
alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma
becerilerini ölçmeye yönelik sorular
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe
soruları)		5
5
5
5
Temel Matematik
Testi		Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları
kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden
yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik
prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama
becerilerini ölçmeye yönelik sorular		40
Fen Bilimleri TestiBiyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki temel kavram ve
ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular
Fizik
Kimya
Biyoloji		7
7
6

YKS'deki testler ve soru sayıları şu şekilde oldu;

YKS başvuru ücreti ne kadar Üniversite sınavı ne zaman yapılacak


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Selçuk Tunceli’de öğrencilerle buluştu  

e-YDS giriş belgeleri yayınlandı

MEB YÖS’ü yurtdışında tanıtacak

MEB atanan özel okul öğretmenlerine süre tanıdı