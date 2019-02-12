YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

2019 yılında YKS'ye girecek olan birçok kişinin merakla beklediği başvuru süreci 12 Şubat itibariyle erişime açıldı. YKS başvuru sürecinin ardından banka ödemelerini nereye yapacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, 2019 YKS başvurusu nasıl yapılıyor? İşte, soru dağılımları ve merak edilen tüm detaylar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin kılavuz ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanması ardından 'Aday İşlemleri Sayfası' aktifleşti. Kılavuza göre, YKS başvuruları, 12 Şubat tarihinden itibaren 6 Mart'a kadar alınacak. Ücret ödeme için son gün 7 Mart 2019 saat 23.59 olarak belirlendi.

YKS NE ZAMAN?

Bu yıl 15 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), 16 Haziran tarihinde Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılabilecek olan üniversite adayları, sınav başvurularını 12 Şubat-6 Mart tarih aralığında tamamlayacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE AİS ÜZERİNDEN TAMAMLANABİLECEK

Üniversite adayları, ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan AİS ekranından yapabilecek. AİS ekranına E-Devlet şifresiyle de ulaşılabilecek.

ÖSYM'nin AİS sistemindeki fotoğrafları son 50 ay içerisinde güncellenmemiş olanların ise yine ÖSYM sınav koordinatörlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekecek.

Sistemde bilgilerinin hatalı olduğunu düşünen son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun olan adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek güncellemelerini tamamlayabilecek.

AİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ





ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Adaylar her oturum için 50,00 TL olan ödemeleri şu bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2018 YILINDAN TYT PUANI OLANLAR İSTERLERSE SINAVA GİRMEYEBİLECEK

Bir önceki yılın Temel Yeterlilik Sınavından 200 puan ve üzeri alan adaylar, dilerlerse sınava girmeyebilecek. Üniversite adayları, sınava girmese dahi, bu puanlarını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecek. Ancak, önceki yılın puanlarını 2019 YKS'de kullanmak isteyen adayların her halükarda 2019-YKS'ye başvurması gerekecek.

Bu adaylar, “2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini, 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT dâhil 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmek istemeyen adaylar işaretleyeceklerdir. 2018-TYT puanı olmayan veya 2018-TYT puanı 200 puanın altında olan adayların bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2019-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacaktır. Bu adaylar, herhangi bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir ancak, 2019-YKS başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (50,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

HANGİ ALANDAN KAÇ SORU SORULACAK?

TYT testlerinde adaylara aşağıdaki konularda sorular yöneltilecek;

TESTLERİN KAPSAMI Türkçe Testi Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve

yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla

kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular 40 Sosyal Bilimler Testi Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe

alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma

becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe

soruları) 5

5

5

5 Temel Matematik

Testi Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları

kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden

yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik

prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama

becerilerini ölçmeye yönelik sorular 40 Fen Bilimleri Testi Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki temel kavram ve

ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Fizik

Kimya

Biyoloji 7

7

6

YKS'deki testler ve soru sayıları şu şekilde oldu;