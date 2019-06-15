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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

YKS ne zaman bitiyor? YKS kaç saat sürüyor?

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YKS ne zaman bitiyor? YKS kaç saat sürüyor?

YKS kaç saat sürüyor sorusu, sabah saatleri itibariyle ailelerin en çok araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Yakınlarının sınavdan saat kaçta çıkacağını merak eden vatandaşlar, YKS saat kaçta bitiyor ve sınav süresi ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, o konu hakkında ÖSYM'den alınan bilgiler

Sınava giren yakınlarını bekleyecek olan vatandaşların sorguladığı YKS kaç dakika sürüyor sorusu, şu dakikalarda internet üzerinden araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, YKS saat kaçta bitecek? İşte, üniversite adayları ve onların yakınlarının merakla araştırdığı o konu hakkın ÖSYM'den alınan detaylı bilgiler

YKS kaç dakika sürecek sorusu, sınava giren öğrencilerin yakınları tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınav salonları önünde çocukları, kardeşleri ya da arkadaşlarını bekleyen vatandaşlar, YKS saat kaçta bitecek sorusu ile birlikte sınavın kaç dakika sürdüğünü de öğrenmek istiyor.  Peki, YKS kaç dakika sürecek? Sınav saat kaçta bitecek? İşte, merakla araştırılan o hususlar hakkında bazı bilgiler

YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? SINAV SAAT KAÇTA BİTECEK?

YKS'nin bugünkü oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak ve toplam 135 dakika sürecek. Tüm sınav süresini kullanacak olan adaylar 12.30'da sınav salonlarından çıkabilecek.

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;
TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,
AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,
YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası
tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

BU DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILACAK

Sınav süresince adayların;
Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
Salondaki görevlilere soru sormaları,
Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

PAZAR GÜNÜ AYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Pazar günü gerçekleşecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) toplamda 180 dakika sürecek. 10.15'te başlayacak olan sınav, 13.15'te sona erecek.

 

 

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