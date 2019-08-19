YKS ek tercihleri ne zaman alınmaya başlanacak?
YKS ek tercih süreci, ilk yerleştirme döneminde herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkını elde edemeyen öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. YKS ek tercihleri açıklamasıyla birlikte üniversite adayları, puanlarını kullanarak boş kontenjanlar için tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman alınmaya başlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS ek tercihleri, ÖSYM'nin boş kontenjanları açıklamasıyla birlikte alınmaya başlanacak. YKS ek tercihleri için boş kontenjan açıklamasının ardından öğrenciler, işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi ile yapabilecek. Peki, YKS ek tercihleri için işlemler ne zaman alınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
YKS ek tercihleri, 23 Ağustos tarihine kadar devam edecek üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanların üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilmesiyle başlayacak. Yüksekğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
GEÇTİĞİMİZ YIL NE KADAR BOŞ KONTENJAN KALMIŞTI?
ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl aldığı tercih sürecinde Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kalmıştı. Dört yıllık lisans bölümlerinde 484 bin kontenjana 395 bine yakın aday yerleşmiş, 89 bin kontenjan boş kalmıştı. Ön lisansla birlikte boş kontenjan sayısı 128 bini geçmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle