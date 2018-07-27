Yine sağlıkçıya şiddet
ANKARA’nın Ayaş ilçesi At Deresi mevkisinde içinde hasta bulunan bir ambulansın önünü minibüsüyle kesen M.D., “Arabama çamur sıçrattınız, kirlettiniz” diye tepki gösterdi. M.D. ardından ambulans sürücüsü Nurullah Ertem ile acil tıp teknisyenleri Tülay Sayılı ile Özlem Işık’a hakaret ederek, saldırdı. Çenesine yumruk darbesi alan Ertem ile saldırıya uğrayan Işık ile Sayılı yaralandı.
Şikâyet üzerine M.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Sağlık çalışanları darp raporu alırken, M.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Türk Sağlık Sen Beypazarı Şubesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, “Bu olayın takipçisi olacağız. Sonuna kadar camiamızla personellerimizin yanındayız. Bu işin peşini bırakmayacağız” açıklaması yaptı.
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