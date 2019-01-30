Yine oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYine oldu!
GeriGündem Yine oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.01.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Yine oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yine oldu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda seralar ve narenciye bahçeleri zarar gördü, bir evin çatısı uçtu. Öte yandan Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçeleri için meteorolojiden uyarı geldi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortum, Limonlu, Tabiye, Kargıcak, Kocahasanlı, Kumkuyu ve Alata Mahallelerindeki seralara ve narenciye bahçelerine zarar verdi.

Seralar devrilirken, narenciye bahçelerindeki bazı ağaçlar da köklerinden söküldü.

Alata Mahallesi'nde, fırtına nedeniyle elektrik direğinin yıkılmasından dolayı mahalleye elektrik verilemiyor.

CAN KAYBI YOK

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortumda, seralar ve narenciye bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Kargıcak Mahallesi'nde 3 kişilik ailenin oturduğu evin çatısının uçtuğunu aktaran Kula, ailenin geçici olarak komşularına yerleştirildiğini, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Kula, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

BİR UYARI DAHA GELDİ

Adana'nın il merkezi, Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar görüntülerine göre İskenderun Körfezi'nde oluşan yağışlı kütlenin, 21.15-23.15 saatleri arasında Adana il merkezi ve Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın kısa süreli fırtınaya neden olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bahçeli'den flaş açıklama: AK Parti adayını destekleyeceğiz

''Fazıl Say'ın konserine gittik linç kampanyası başlattılar''

Milli Eğitim Bakanı çok önemli iki projeyi açıkladı

Türkiye'nin en büyük eroin operasyonu! Baron tutuklandı