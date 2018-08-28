Yine düğün yine maganda dehşeti
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, düğün töreni sırasında silahla havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Sarpın Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede gerçekleştirilen düğün töreni sırasında havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada Selman Boslan (8), Hüseyin Yılmaz, Süleyman Yılmaz ve Nazım Cantürke vücutlarına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.
4 yaralı olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle