Yine aynÄ± ÅŸofÃ¶r

Olay, sabah saatlerine GÃ¼ltepe Mahallesi Adliye SarayÄ± yakÄ±nlarÄ±nda yaÅŸandÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve plakasÄ± belirlenemeyen otomobil adliye yakÄ±nlarÄ±nda kontrolden Ã§Ä±karak. refÃ¼je Ã§arptÄ±. Bu sÄ±rada GÃ¼ltepe-Adliye seferi yapan ve iÃ§erisinde yolcusu bulunan 58 H 0083 plakalÄ± halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã–mer TaÅŸdemir, kazayÄ± fark etti. Kaza yerinde duran otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ TaÅŸdemir, olayda yaralanan anne Aysel G. ve 1,5 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu otobÃ¼se aldÄ±. Halk OtobÃ¼sÃ¼ Kooperatifiâ€™nden izin alan TaÅŸdemir yaralÄ± anne ve Ã§ocuÄŸunu kentte bulunan Ã¶zel bir hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Bu anlar ise otobÃ¼sÃ¼n gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. Kolu kÄ±rÄ±lan Aysel G. tedaviye alÄ±nÄ±rken, Ã§ocuÄŸun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.





â€™Ä°NSANLIK GÃ–REVÄ°MÄ° YAPTIMâ€™



Kaza anÄ±nÄ± anlatan otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã–mer TaÅŸdemir, "YolcularÄ±mÄ± aldÄ±m. Ä°stikametime devam ediyordum. Tam Adliye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde arabam da doluydu. ArabanÄ±n takla attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bir kadÄ±n ve 1,5 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuÄŸu vardÄ±. Åžoka girmiÅŸti kadÄ±n. KapÄ±dan dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ocuk kucaÄŸÄ±ndaydÄ±. Ben de direksiyonda fenalaÅŸtÄ±m ve etkilendim. Yolculardan mÃ¼saade istedim. YakÄ±nda Ã¶zel bir hastane vardÄ±. Oraya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Ä°ncitmeden kadÄ±nÄ± ve bebeÄŸi aldÄ±k. BebeÄŸe baktÄ±m bir problem yoktu. KorkmuÅŸlardÄ±. SanÄ±rÄ±m kolu kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra ben tekrar istikametime dÃ¶nÃ¼p iÅŸime devam ettim. Ä°nsanlÄ±k gÃ¶revimi yaptÄ±m" dedi.





BULDUÄžU PARAYI TESLÄ°M ETMÄ°ÅžTÄ°



Halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã–mer TeÅŸdemir, dÃ¼n de otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ temizlerken iÃ§inde bulduÄŸu 17 bin 500 lira parayÄ± sahibine ulaÅŸtÄ±rmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. AynÄ± ÅŸofÃ¶r 2 yÄ±l Ã¶nce de otobÃ¼sten indiktan sonra fenalaÅŸan bir kadÄ±n yolcuyu, tekrar araca alarak hastaneye gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.





