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    Yine aynÄ± ÅŸofÃ¶r

    HÃ¼snÃ¼ Ãœmit AVCI/SÄ°VAS, (DHA)Â
    27.06.2018 - 16:23 | Son GÃ¼ncelleme:

    SÄ°VASâ€™ta dÃ¼n otobÃ¼ste bulduÄŸu 17 bin 500 lirayÄ± sahibine teslim etmesiyle gÃ¼ndeme gelen Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã–mer TaÅŸdemir (37), bugÃ¼n de Ã¶nÃ¼nde kaza yapan otomobilde yaralanan anne ve bebeÄŸini hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

    Olay, sabah saatlerine GÃ¼ltepe Mahallesi Adliye SarayÄ± yakÄ±nlarÄ±nda yaÅŸandÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve plakasÄ± belirlenemeyen otomobil adliye yakÄ±nlarÄ±nda kontrolden Ã§Ä±karak. refÃ¼je Ã§arptÄ±. Bu sÄ±rada GÃ¼ltepe-Adliye seferi yapan ve iÃ§erisinde yolcusu bulunan 58 H 0083 plakalÄ± halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã–mer TaÅŸdemir, kazayÄ± fark etti. Kaza yerinde duran otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ TaÅŸdemir, olayda yaralanan anne Aysel G. ve 1,5 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunu otobÃ¼se aldÄ±. Halk OtobÃ¼sÃ¼ Kooperatifiâ€™nden izin alan TaÅŸdemir yaralÄ± anne ve Ã§ocuÄŸunu kentte bulunan Ã¶zel bir hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Bu anlar ise otobÃ¼sÃ¼n gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. Kolu kÄ±rÄ±lan Aysel G. tedaviye alÄ±nÄ±rken, Ã§ocuÄŸun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

    Yine aynÄ± ÅŸofÃ¶r

    â€™Ä°NSANLIK GÃ–REVÄ°MÄ° YAPTIMâ€™

    Kaza anÄ±nÄ± anlatan otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã–mer TaÅŸdemir, "YolcularÄ±mÄ± aldÄ±m. Ä°stikametime devam ediyordum. Tam Adliye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde arabam da doluydu. ArabanÄ±n takla attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bir kadÄ±n ve 1,5 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuÄŸu vardÄ±. Åžoka girmiÅŸti kadÄ±n. KapÄ±dan dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ocuk kucaÄŸÄ±ndaydÄ±. Ben de direksiyonda fenalaÅŸtÄ±m ve etkilendim. Yolculardan mÃ¼saade istedim. YakÄ±nda Ã¶zel bir hastane vardÄ±. Oraya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Ä°ncitmeden kadÄ±nÄ± ve bebeÄŸi aldÄ±k. BebeÄŸe baktÄ±m bir problem yoktu. KorkmuÅŸlardÄ±. SanÄ±rÄ±m kolu kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra ben tekrar istikametime dÃ¶nÃ¼p iÅŸime devam ettim. Ä°nsanlÄ±k gÃ¶revimi yaptÄ±m" dedi.

    Yine aynÄ± ÅŸofÃ¶r

    BULDUÄžU PARAYI TESLÄ°M ETMÄ°ÅžTÄ°

    Halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã–mer TeÅŸdemir, dÃ¼n de otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ temizlerken iÃ§inde bulduÄŸu 17 bin 500 lira parayÄ± sahibine ulaÅŸtÄ±rmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. AynÄ± ÅŸofÃ¶r 2 yÄ±l Ã¶nce de otobÃ¼sten indiktan sonra fenalaÅŸan bir kadÄ±n yolcuyu, tekrar araca alarak hastaneye gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.


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    Etiketler: Sivas , son dakika , haberler
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