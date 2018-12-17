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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TOYGUN ATİLLA - İSTANBUL
17.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yıllıktaki FETÖ

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Yıllıktaki FETÖ

Darbe girişimini planlayanlardan FETÖ imamı Adil Öksüz’ün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1990’da beraber mezun olduğu beş arkadaşının da örgütün simge isimleri arasında yer aldığı ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı mezuniyet yıllığına göre, Gezi’de ‘Çadırları yakın’ talimatı veren ve Deniz Baykal’a kaset kumpası sanıklarından olan iki eski polis müdürü ile örgüt üyeliğinden ceza alan, ihraç edilen bazı akademisyenler aynı sınıfın mezunları.

DARBEDE ROL ALAN HAYALET İMAM

Adil Öksüz: Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016 sabahı Akıncı Hava Üssü yakınında yakalandı. Jandarmalara ‘tarla satın almak’ için bölgede bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan 100 şüpheli ile birlikte Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi. 99 kişi tutuklandı, serbest bırakılan tek kişi Öksüz oldu. ‘Hayalet’, ‘sır’ imam olarak da adlandırılan Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ortaya çıktı. İki buçuk yıldır yakalanamadı.

‘ÇADIRLARI YAKIN’ TALİMATI

Ramazan Emekli: Mezun olduktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ‘özel sınıf’ adıyla açılan Polis Akademisi’ne girdi, dokuz aylık eğitimin ardından mezun oldu. Mesleğe ‘istihbaratçı’ olarak adım attı. İstanbul’da İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde ‘teknik istihbarattan’ sorumlu oldu. Rize’de İstihbarat Şube Müdürlüğü yaptı. Türkiye, Ramazan Emekli’nin adını Gezi Parkı eylemleri sırasında duydu. Eylemcilerin çadırını yakan zabıtalar, kendilerine bu emri o dönem Beyoğlu, Kâğıthane ve Şişli’den sorumlu emniyet müdür yardımcısı olan Emekli’nin verdiğini öne sürdü. Emekli, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘yangın çıkartmaya azmettirmek’ iddialarından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ‘hükmün geriye bırakılmasına’ karar verdi. ByLock kullanıcısı ve örgüt üyesi olduğu iddiası ile tutuklanan Emekli, 8 ay tutuklu kalıp tahliye edildi. Hakkında yakalama bulunan Emekli, tahliyesinden sonra ise yakalanamadı.

BAYKAL’A KASET KUMPASI

Gürsel Aktepe: Ramazan Emekli gibi mezun olduktan, ‘Polis Akademisi’ne girdi. İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı’na kadar yükseldi. 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra ihraç edilen polis şefleri arasındaydı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpasının da şüphelilerinden olan Aktepe, gazeteci, siyasetçi ve iş dünyasından birçok kişinin telefonlarını sahte isim ve suçlamalarla yasadışı dinletmekle suçlanan isimlerden. Hakkında bu suçlardan arama kararı bulunan Aktepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’da İstihbarat Daire Başkanlığı’nda ortaya çıktı. Darbecilerle birlikte İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirmeye çalışanlardan biriydi. Gözaltına alınan Aktepe, önce ‘etkin pişmanlık hükümlerinden’ yararlanmak istediğini söyleyerek ‘itirafçı’ oldu. Aktepe mahkemede ise ifadelerini reddetti, ‘etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini’ söyledi. Halen tutuklu.

ADİL ÖKSÜZ’LE PARA TRAFİĞİ

Doç. Dr. İsmail Acar: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim görevlisiyken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK’yla ihraç edildi. Ardından tutuklandı. Çocukları İzmir’de FETÖ’ye ait Yamanlar Koleji’nde okuyan Acar’ın eşi de aynı okulda öğretmenlik yapıyordu. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘FETÖ üyeliğinden’ 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Acar ile Adil Öksüz arasındaki para trafiği, yargılandığı dosyanın iddianamesine yansıdı. Acar, para trafiğinin Kısıkköy’de bir arsa almak için aldığı borçtan ibaret olduğunu savundu.

‘ALEVİ İMAMI’ İDDİASI

Prof. Dr. Osman Eğri: Eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri, firari durumda. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından yurtdışına kaçtığı tespit edilen Eğri’nin örgütün hedefleri doğrultusunda Alevileri kapsayan faaliyetler içerisinde yer aldığı öne sürüldü. Eğri’nin yoksul Alevi çocukları kendi yurtlarına yerleştirerek kimlik oluşturma, Alevileri FETÖ’leştirme projesinin içinde bulunduğu iddia edildi.

Prof. Dr. Ahmet Bedir: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin eski dekanı olan Prof. Dr. Ahmet Bedir, hain darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen isimler arasında.

Yıllıktaki FETÖ

HATIRA KISMI BOŞ

ANKARA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1990 mezuniyet yıllığında Adil Öksüz, İsmail Acar ve Gürsel Aktepe’nin fotoğrafları bulunmasına rağmen kendileri ile ilgili hiçbir bilginin ve yazının yer almaması dikkat çekiyor.

Mezunlardan Osman Eğri’nin yıllıkta fotoğrafı dahi bulunmuyor. Yıllıkta Ramazan Emekli’nin okul yıllarının son döneminde yardımseverliğine dikkat çekiliyor. Hürriyet’in ulaştığı kaynaklara göre Emekli’nin örgüt için aktif olarak çalıştığı yıllar o döneme rastlıyor. Emekli, FETÖ’ye adam kazandırmak için o tarihlerde birçok arkadaşını, cemaat abileri, imamları ile tanıştırmaya çalışıyordu. Yıllıkta Emekli için, “Özellikle son sene kıpır kıpır. Son zamanlarda yardımseverliği, hayır işlerindeki yarışının sebebi bir meçhul. Öğle tatilinde Ramazanla olursanız kârlı çıkarsınız. Bir öğle tatilinde Yeşilyurt’ta görüşebilir miyiz Ali” yazısı yer alıyor. Yıllıkta dikkat çeken başka bir ayrıntı ise 18 Aralık 2002’de Ankara’daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu’nun okulda inkılap tarihi derslerine girmesi. Hablemitoğlu, FETÖ tehlikesini o yıllarda gören ve bu konuda Türk toplumuna seslenen bir isimdi. Hablemitoğlu’nun öldürülmeden hemen önce yazdığı ve FETÖ’nün devlet kurumlarının içine sızdığını anlatan ‘Köstebek’ isimli kitabı ölümünün ardından basılmıştı.

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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