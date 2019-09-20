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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.09.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Yıllardır bekliyorlardı... Böyle kutladılar

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Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde cep telefonlarından internete erişim sağlamaya başlayan köylüler, davul zurna ile kutlama yaptı.

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  • İnternete kavuşan köylüler kutlama yaptı
  • İnternete kavuşan köylüler kutlama yaptı
  • İnternete kavuşan köylüler kutlama yaptı
  • İnternete kavuşan köylüler kutlama yaptı
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İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan Bayırlı Köyü'nde yaşayanlar, kurulan baz istasyonuyla cep telefonlarından internete erişim sağlamaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Köy sakinleri, internete kavuşmayı köy meydanında davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Köy muhtarı Mehmet Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde 2013 yılından bu yana cep telefonu kullanabildiklerini ancak internete erişim sağlanamadığını söyledi.

Köyün çukurda kalması nedeniyle yıllarca internet hizmeti alamadıklarını belirten Demirci, kurulan yeni baz istasyonuyla cep telefonlarından internete de erişim sağladıklarını anlattı.

İnternete kavuşmayı davul zurna ile kutladıklarını dile getiren Demirci, "Tüm yetkililere teşekkür ederim. İnternet yokken özellikle öğrencilerimiz çok sıkıntı yaşadı. Ders notları indirmek için internet çekmiyordu." dedi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Battal da internete kavuştukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Vatani görevimi doğuda yapmaktayım. İnternetimiz geldi çok şükür. İnternet üzerinden kolaylıkla ailemle görüşebileceğim." ifadesini kullandı.

Türk Telekom bölge teknik sorumlusu Savaş Başkaya ise Bayırlı köyünden yoğun başvuru yapıldığını, bunun üzerine bu sorunu çözmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

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