Yılın ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ 1284. hafta Sayısal Loto kupon sorgulama (1 Ocak 2020)

2020 yılının ilk Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Zengin olma umuduyla Sayısal Loto kuponlarını günler öncesinden hazırlayan Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaraların hangileri olduğunu merak ediyor. Tamamlanan çekilişin ardından Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. İşte, 1284'üncü heyecanının yaşandığı hafta Sayısal Loto kupon sonuçları sorgulama sayfası ve haftanın çıkan şanslı numaraları...

MPİ tarafından gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi sonrası haftanın şanslı numaraları belli oldu. 1 Ocak tarihli Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. MPİ'nin internet sitesinden zaman zaman yaşanan yoğunluktan dolayı Sayısal Loto kupon sonuçlarınızı Hurriyet.com.tr'nin şans oyunları sorgulama ekranından da öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

MPİ SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1283. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 122 bin 952 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 7 bin 358'er lira, 4 bilen 6 bin 716 kişi 89'ar lira ve 3 bilen 130 bin 66 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.