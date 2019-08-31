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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece EMRE
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yıldızların peşinde

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Yıldızların peşinde

Eczacı Süleyman Akgüneş birkaç sene önce astrofotoğrafçılığına başladı. Çocukluğundan beri uzay bilimlerine meraklı olan Akgüneş, Türkiye’yi dolaşarak en karanlık yaylalarda gözlem yapıyor.

Fatih’te eczanesi bulunan Süleyman Akgüneş (29) çocukluğundan beri uzay bilimlerine meraklı olduğundan gözlem yapabilmek için araştırmalara başladı. Hangi bölgelerde ne tür yıldızları ve gökyüzü olaylarını çekebileceğini araştıran Akgüneş ilk çekimini Kırklareli’ne ait İğneada’da yaptı. Kırklareli, Çanakkale, Bolu, Kıbrıs, Isparta, Uşak, Van, Bursa, Sakarya, İzmir ve Antalya gibi şehirlerin kırsal kesimlerinde çekim yapan Akgüneş, astrofotoğraçılık serüvenini şöyle anlatıyor: “Üniversiteden sonra astronomi kaynaklarında karşılaştığım görseller ilgimi çekmeye başladı. Bir süre nerelerde, ne çekebilirim diye araştırmalar yaptım. İlk fotoğrafımı Kırklareli İğneada taraflarında bir arkadaşımın kamerasıyla çektim. O güzelliğe şahit olmanın yanında bir de fotoğraflamak fazlasıyla ilgi çekiciydi. Sonrasında ilk ekipmanlarımla Türkiye’nin karanlık bölgelerini dolaşmaya başladım.”

Yıldızların peşinde

UYKUSUZ GECELER

En karanlık yaylaları seçen ve oralarda günler geçiren Akgüneş, geceleri çoğunlukla uyumayarak gökyüzündeki hareketleri kayıt altına aldı. Astrofotoğrafçılığın diğer fotoğraf dallarına göre daha zor olduğunu söyleyen Akgüneş, “Programlama yaparken uydu verilerinden yararlanarak bölgenin ışık kirliliğini, coğrafi yapısını, hava durumunu ve gidilecek dönemdeki ay evresini kontrol etmek zorundayız. Özellikle benim gibi İstanbul’da yaşayan biriyseniz, bu fotoğrafları çekebilmek için önce en az 3 saatlik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda zifiri karanlıkta çalışmanın getirdiği zorluklar da var. 2018 yazında bir antik kent yakınlarında yaptığım çekim sırasında define avcısı sanılıp bir süre alıkonuldum” dedi. Süleyman Akgüneş, çekim sürelerinin mevsime ve ay evresine bağlı olarak değiştiğini, yeni ay zamanının çekim için en uygun dönem olduğunu söylüyor. Peki gözlem ve astrofotoğraf için en elverişli yer neresi? Akgüneş bunun için Isparta Melikler Yaylası’nı adres gösteriyor: “Bölgenin nem oranı düşük. Yükseklikten kaynaklı keskin görüş açısı da iyi. Dolasıyla en elverişli yer.” 

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