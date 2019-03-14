YÄ±ldÄ±rÄ±m Sultangazi'de esnafÄ± selamladÄ±, hastaneyi ziyaret etti
AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Sultangazi'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
YÄ±ldÄ±rÄ±m Sultangazi Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Sultangazi AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± Abdurrahman Dursun da eÅŸlik etti.Â
YÄ±ldÄ±rÄ±m parti otobÃ¼sÃ¼nden caddede bulunanlarÄ± selamladÄ±, otobÃ¼sÃ¼ durdurarak bazÄ± vatandaÅŸlarla sohbet etti, fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sultangazi Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ni 14 Mart TÄ±p bayramÄ± nedeniyle ziyaret etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m burada saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bayramÄ±nÄ± kutladÄ±, hastane de bulunan hastalarla fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle