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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DHA - AA
23.02.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım Sarıyer’de börek yedi, martılara simit attı

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer’de ziyaretlerde bulundu.

Yıldırım ilk olarak, güzergah üzerinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’na uğradı. Muhtar Nevzat Aktan ve orada bulunanlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı 3. kademe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Binali Yıldırım, MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı’na da uğradı. Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Gördüğü bir börekçide börek yiyen Yıldırım, basın mensuplarına ve vatandaşlara da börek ikram etti. Esnaflarla sohbet eden Binali Yıldırım, Sarıyer’de kafelere de uğradı. Yıldırım, kafede bulunan gençler ile tek tek tokalaştı, sohbet etti. Balıkçıları da ziyaret eden Binali Yıldırım, sahilde martılara simit attı. Yıldırım ayrıca Sarıyer Spor Kulübü’nün kafeteryasına giderek, orada bulunanlarla da tokalaştı.

Binali Yıldırım Sarıyer’de börek yedi, martılara simit attı


"1 NİSAN'DAN İTİBAREN BİZ VERECEĞİZ VE BİZ BAŞARACAĞIZ"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sarıyer'in, İstanbul'un hatta Türkiye'nin en önemli sorunu mülkiyet ve imar sorunları. İmar barışı ile bu işi de hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti ve hepsini, bütün arsaları ve evleri kayıt altına alındı ve ilk adım tamamlandı. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisan'dan itibaren biz vereceğiz ve biz başaracağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi’nde Erzincan, Sivas, Giresun derneklerinin düzenlediği programda konuşan Yıldırım, 15 Temmuz'da yaşananları anımsatarak, 15 Temmuz'un Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

Onun başkomutanının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nı merak edenler için söylüyorum; Cumhur İttifakı AK Parti lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la, 'mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin bekası için kurduğu ittifaktır." dedi.

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"O geceyi birebir yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Olay ilk anlaşıldığı andan itibaren hemen Cumhurbaşkanımızla görüşmemizi yapıp işin adını koyduk. 2. görüştüğüm kişi de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bizzat kendisi aradı, sonuna kadar arkanızdayız, 'Bu bayrak inmez bu ezanlar dinmez, bu alçaklara hak ettikleri cezayı vereceğiz.' O gece genci yaşlısı kadını erkeği herkes meydanlardaydı. Cumhurbaşkanı'na kulak verdiniz, indiniz meydanlara alçaklara dersini verdiniz. O gün başlayan bu yolculuk halem devam ediyor."

Yenikapı ruhu ve Anayasa değişikliğine değinen Yıldırım, "Anayasa değişikliği ile 94 yıllık sürekli vesayet, sürekli darbe ve müdahale üreten sistemi değiştirdik ve başkanlık sistemine geçtik. Bu da Cumhur İttifakı'nın bir başarısıdır. 16 Nisan'da siz, 'evet' dediniz ve sistem değişikliği oldu. Daha sonra 24 Haziran'da da başkanlık sisteminin ilk Cumhurbaşkanı'nı seçtik. Cumhurbaşkanı olarak lider Recep Tayyip Erdoğan'ı iş başına getirdik." diye konuştu. 

Binali Yıldırım Sarıyer’de börek yedi, martılara simit attı

Sarıyer'in tapu sorunlarına dikkati çeken Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Niye üzülüyorsunuz Salih kardeşim (Salih Bayraktar), belli ki tapular postada takılmış. Şimdi 1 Nisan'dan itibaren o arızayı da gidereceksin, Sarıyer'in tapularını dağıtacaksın. Bu kadar basit. Önemli olan Türkiye'nin tapusudur. Türkiye'nin tapusu bayrağımız, toprağımız, devletimiz ve milletimizdir. Şimdi İstanbul'a Sarıyer'e ne yapılacak? Bunları konuşmayı gereksiz buluyorum. Ne yapacağımızı görmek istiyorsanız, 16 yılın birikimine bakın. 16 yıl boyunca yolları böldük, hayatları, gönülleri ve Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz."

Binali Yıldırım, "İstanbul'un trafik bölümünü kim çözer? Binali Yıldırım. Bu işler tecrübe ister, lafla olmaz. O kadar da mütevazi olmaya gerek yok, gerçeği konuşuyoruz." dedi. Yeditepeli İstanbul'a Cumhurbaşkanı liderliğinde 7 eser kazandırdıklarını anımsatan Yıldırım, "Yüksek hızlı tren, Marmaray, Avrasya tüneli, İstanbul-Bursa otoyolu, Osmangazi Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, Yavuzsultan Selim Köprüsü, Kuzey- Marmara Otoyolu. İstanbul'un trafiği alacak çok muazzam bir proje. İlave olarak, dünyanın en uzun köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü. Eğer Anadolu'ya yaptığımız işleri saymaya kalksak, 3 gün buradan ayrılamazsınız." şeklinde konuştu.

Sarıyer'e yapılması planlanan hizmetlere değinen Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Sarıyer'in çok güzel projeleri var. Salih Bayraktar bunu anlatıyor. İstanbul'un trafik sorunu varsa, Sarıyer'in de var. Tüneller geliyor. Sarıyer'den başlanıyor, Dolmabahçe'ye kadar tüneller yapılıyor. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılıyor. Aynı zamanda yeşil vadilerle Sarıyer'i daha da güzelleştiriyoruz. Sarıyer'in, İstanbul'un hatta Türkiye'nin en önemli sorunu mülkiyet ve imar sorunları. İmar barışı ile bu işi de hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti ve hepsini, bütün arsaları ve evleri kayıt altına alındı ve ilk adım tamamlandı. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisan'dan itibaren biz vereceğiz ve biz başaracağız. Şimdi orada, 'bu iş olmayacak, bu iş mümkün değil' diyenler, şimdi de, 'çok fahiş fiyatlarla evinizi alacaksınız.' diyorlar. Koca bir yalan. Binali Yıldırım sözü, onlar zaten sizin evinizdir, sizin arsanızdır. 10,20,30 yıldır emek vermişiniz, oranın çamurunu çiğneyip, çilesini çekmişsiniz. Dolayısıyla en makul ücretle alacaksınız.

Buradan bunun teminatını veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

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