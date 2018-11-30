Yıldırım için protokol ayarı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesine ilişkin sancılı süreçte, sorun başlığı olarak dile getirilen tüm konular karşılıklı atılan adımlarla çözülme aşamasına geldi.
Edinilen bilgilere göre hem Meclis Başkanlığı, hem de başbakanlık yapmış birinin belediye başkanı seçilmesi durumunda protokolde şu anda kendi bürokratı olan isimlerin bile gerisine düşmemesi için öneriler geliştirildi. Bu öneriler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da paylaşıldı.
ESKİ BAKAN SIFATI
Geliştirilen öneriye göre, Yıldırım’ın belediye başkanı seçilmesi durumunda protokol ayarı yapılacak. Mevcut düzenlemede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul protokolünde 4. sırada bulunuyor. Garnizon komutanından sonra gelen bu sıralamaya ‘idari kararla’ müdahale edilecek. Yıldırım, tüm eski başbakan ve eski Meclis başkanlarına uygulandığı gibi protokolde milletvekillerinin önüne alınacak. İl protokol sıralamasının vali, milletvekilleri, garnizon komutanı ve belediye başkanı şeklinde olduğu belirtildi. Yasa değişikliğine gerek kalmadan, yapılacak bu ayarlamayla Yıldırım, tüm karşılama ve uğurlamalardan muaf olacak ve yalnızca Cumhurbaşkanı’nı karşılayacak. AK Parti kulislerinde, ‘cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması’ şeklindeki öneriye sıcak bakılmıyor.
LİSTE SORUNU
Yıldırım’ın protokol düzenlemesinden bile önemli bulduğu diğer konu ise birlikte çalışacağı ilçe başkan adayları ve belediye meclis üyelerinin kimlerden oluşacağı. Ortaya atılan ilçe aday adayı isimlerine ilişkin listelerin de Yıldırım’ı rahatsız ettiği öğrenildi. Bu listelere, bazı bakan ve milletvekillerinin müdahale ettiği ve onların taleplerine öncelik verildiği iddiaları da sorun oluşturdu. Yıldırım’ın Çin seyahati boyunca bu konuda çalışacağı ve kendi önerilerini dile getireceği belirtildi. Listelerde son karar verici, Erdoğan ile Yıldırım olacak. AK Parti kurmayları, yüzde 50 oranında değişiklik beklediklerini dile getirdiler.
Erdoğan’ın geçen haftaki grup toplantısından sonra Yıldırım’a yaptığı ziyaretten önce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la yaptığı görüşme de kulislerde ilginç bulundu. Ziyaretin, kamuoyunda Albayrak’ın Yıldırım’ın adaylığına karşı çıktığına yönelik iddialar üzerine yapıldığı, Albayrak’ın bu iddiaların doğru olmadığını bizzat kendisine söylediği öne sürülüyor.
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