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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
30.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yıldırım için protokol ayarı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yıldırım için protokol ayarı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesine ilişkin sancılı süreçte, sorun başlığı olarak dile getirilen tüm konular karşılıklı atılan adımlarla çözülme aşamasına geldi.

Edinilen bilgilere göre hem Meclis Başkanlığı, hem de başbakanlık yapmış birinin belediye başkanı seçilmesi durumunda protokolde şu anda kendi bürokratı olan isimlerin bile gerisine düşmemesi için öneriler geliştirildi. Bu öneriler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da paylaşıldı.

ESKİ BAKAN SIFATI

Geliştirilen öneriye göre, Yıldırım’ın belediye başkanı seçilmesi durumunda protokol ayarı yapılacak. Mevcut düzenlemede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul protokolünde 4. sırada bulunuyor. Garnizon komutanından sonra gelen bu sıralamaya ‘idari kararla’ müdahale edilecek. Yıldırım, tüm eski başbakan ve eski Meclis başkanlarına uygulandığı gibi protokolde milletvekillerinin önüne alınacak. İl protokol sıralamasının vali, milletvekilleri, garnizon komutanı ve belediye başkanı şeklinde olduğu belirtildi. Yasa değişikliğine gerek kalmadan, yapılacak bu ayarlamayla Yıldırım, tüm karşılama ve uğurlamalardan muaf olacak ve yalnızca Cumhurbaşkanı’nı karşılayacak. AK Parti kulislerinde, ‘cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması’ şeklindeki öneriye sıcak bakılmıyor.

LİSTE SORUNU

Yıldırım’ın protokol düzenlemesinden bile önemli bulduğu diğer konu ise birlikte çalışacağı ilçe başkan adayları ve belediye meclis üyelerinin kimlerden oluşacağı. Ortaya atılan ilçe aday adayı isimlerine ilişkin listelerin de Yıldırım’ı rahatsız ettiği öğrenildi. Bu listelere, bazı bakan ve milletvekillerinin müdahale ettiği ve onların taleplerine öncelik verildiği iddiaları da sorun oluşturdu. Yıldırım’ın Çin seyahati boyunca bu konuda çalışacağı ve kendi önerilerini dile getireceği belirtildi. Listelerde son karar verici, Erdoğan ile Yıldırım olacak. AK Parti kurmayları, yüzde 50 oranında değişiklik beklediklerini dile getirdiler.
Erdoğan’ın geçen haftaki grup toplantısından sonra Yıldırım’a yaptığı ziyaretten önce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la yaptığı görüşme de kulislerde ilginç bulundu. Ziyaretin, kamuoyunda Albayrak’ın Yıldırım’ın adaylığına karşı çıktığına yönelik iddialar üzerine yapıldığı, Albayrak’ın bu iddiaların doğru olmadığını bizzat kendisine söylediği öne sürülüyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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