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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) 
15.03.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Yıldırım: Bu ne nefrettir? Bu ne alçaklıktır?

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada "İbadet etmekten başka hiçbir şey yapmayan, Allah'a eller yönelmişken alçakça bir saldırı sonucu Yeni Zelanda'da dindaşlarımız, kardeşlerimiz katledilmiştir. Şehit edilmiştir. Bu ne nefrettir? Bu ne alçaklıktır? Bir de barbarlığı bize yakıştıranların ne kadar insanlıktan nasibini almadıklarını bir kez daha görüyoruz" dedi.

Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de STK üyeleri ile bir araya geldi. Yıldırım, burada Yeni Zelanda'da camilerdeki terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, "İbadet etmekten başka hiçbir şey yapmayan, Allah'a eller yönelmişken alçakça bir saldırı sonucu Yeni Zelanda'da dindaşlarımız, kardeşlerimiz katledilmiştir. Şehit edilmiştir. Bu ne nefrettir? Bu ne alçaklıktır? Bir de barbarlığı bize yakıştıranların ne kadar insanlıktan nasibini almadıklarını bir kez daha görüyoruz. Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Bu olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz"  dedi. 

"TERÖRÜN ETNİK KİMLİĞİ OLMAZ. TERÖRÜN MİLLETİ DE OLMAZ"

Binali Yıldırım, "İslam düşmanlığı Batı'da gittikçe yayılmaya başladı. Çeşitli yerlerde camile kundaklanıyor. Müslümanların evi işaretleniyor. Bu gidişat hayra alamet değil. Terör olduğu zaman dikkat ederseniz hemen İslamcı terör örgütü diye damgayı vuruyorlar. Anlamadan, dinlemeden. Bu işi gayrimüslimler, Hristiyanlar yaptığı zaman 'Cinnet getirdi, çıldırdı' gibi masumlaştırmaya çalışıyorlar. Terörün dini olmaz. Terörün etnik kimliği olmaz. Terörün milleti de olmaz. Bunu en iyi bizler biliyoruz. Bu terörden en fazla biz çektik. 40 yıldır biz bunun bedelini ödüyoruz. Binlerce insanımız gitti. Binlerce şehidimiz oldu. Bedel ödüyoruz. Hem maddi hem manevi olarak bedel ödüyoruz. Terörün her türlüsünü ama fakat demeden lanetlemezsek ne dünyada ne de bölgemizde kardeşlik olmaz. Huzur olmaz" diye konuştu.

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