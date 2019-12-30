Yılbaşında kar yağacak mı? Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? 31 Aralık il il hava durumu raporu
Aralık ayının son günlerinde soğuyan havalarla beraber yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini arttırdı. Kar haberleri gelirken Meteoroloji'nin son uyarılarının ardından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar kar yağışının kentte ne zaman etkili olacağını merak etmeye başladı. Peki, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Yarın hava nasıl olacak? İşte, son değerlendirmelere göre 31 Aralık il il hava durumu raporu.
Yeni yıla kısa süre kala, yılbaşı programlarını hazırlayacak olan vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle yeni yıl eğlencelerinin merkezi olan İstanbul'da hava durumu raporunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bir yandan da kar yağıp yağmayacağını araştırıyor. Peki, yarın kar yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin raporuna göre hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
DENİZLİ 3°C, 9°C
Çok bulutlu
İZMİR 7°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS 0°C, 5°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU 1°C, 6°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 3°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -11°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 2°C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -2°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 3°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DİYARBAKIR 2°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 4°C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
EDİRNE'DE KUVVETLİ POYRAZ
Alınan bilgiye göre, ilçede sabah erken saatlerde başlayan poyraz öğle saatlerinden şiddetini artırdı. Poyraz nedeniyle limanda bağlı bulunan 3 balıkçı kayığı su aldı.
Balıkçı Yılmaz Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın öğlen saatlerinden sonra etkisini artırdığını belirtti.
Fırtına nedeniyle 3 balıkçı teknesinin battığını anlatan Akgül, "Limandaki kayıklar battı. Diğerleri de batmak üzereydi biz balıkçı arkadaşlarla bazılarını kurtardık." dedi.
lEdirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte poyrazın yarına kadar etkili olacağını kaydetti.
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