Yılbaşında kar yağacak mı? Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? 31 Aralık il il hava durumu raporu

Yeni yıla kısa süre kala, yılbaşı programlarını hazırlayacak olan vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle yeni yıl eğlencelerinin merkezi olan İstanbul'da hava durumu raporunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bir yandan da kar yağıp yağmayacağını araştırıyor. Peki, yarın kar yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin raporuna göre hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 3°C, 9°C

Çok bulutlu

İZMİR 7°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS 0°C, 5°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU 1°C, 6°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 8°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 3°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON 9°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -11°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 2°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -2°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 3°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DİYARBAKIR 2°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

EDİRNE'DE KUVVETLİ POYRAZ

Alınan bilgiye göre, ilçede sabah erken saatlerde başlayan poyraz öğle saatlerinden şiddetini artırdı. Poyraz nedeniyle limanda bağlı bulunan 3 balıkçı kayığı su aldı.

Balıkçı Yılmaz Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın öğlen saatlerinden sonra etkisini artırdığını belirtti.

Fırtına nedeniyle 3 balıkçı teknesinin battığını anlatan Akgül, "Limandaki kayıklar battı. Diğerleri de batmak üzereydi biz balıkçı arkadaşlarla bazılarını kurtardık." dedi.

lEdirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte poyrazın yarına kadar etkili olacağını kaydetti.