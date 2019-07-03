Yılbaşına kadar hakları çıkacak
TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği İkinci Başkanı İsmet Parmak’ın yeni Hayvan Hakları Yasası’na yönelik sorusuna cevap verdi.
Yasanın öncelikli yasalardan biri olduğunu ve yılbaşına kadar çıkabileceğini söyleyen Yel’in sözleri Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:
HEM İLGİLİ HEM İLGİSİZ
“Bizim çalışmamız tabii kanunla hem ilgili hem ilgisiz. Şöyle ki bu kanun, yani mevcut 5199 sayılı Kanun’un revizesiyle ilgili. Burada yapılması gereken değişikliklerle ilgili daha önce çeşitli taslaklar hazırlanmıştı, Meclis’e de gelmişti fakat kanunlaşmadan geri çekildi. Daha sonra Meclis’te bulunan tüm partilerin vermiş olduğu önerge doğrultusunda ve hayvan haklarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması istendi. Biz de çalışmamıza 15 Mayıs tarihinde başladık.
ÖNCELİKLİ YASA
Bizim çalışmamız çıkması düşünülen bu 5199 sayılı Yasa’da yapılması gereken değişikliğe de altlık oluşturacak mutlaka ama iki birbirinden bağımsız yürüyen çalışmalar bunlar. Bir yandan Adalet Bakanlığımız ve çeşitli diğer bakanlıkların katkısıyla bu yasa taslağı da hazırlanıyor ama işin esas mutfak kısmı, çalıştay bölümleri burada yapılıyor. Çok muhtemeldir ki 2019 Ekim ayında Meclisimiz tekrardan açıldığında bu çalışmalar içerisinde bizimkisi de yer alacaktır. Yani hayvan haklarıyla ilgili yasa da mutlaka benim tahminim yılbaşına kadar çıkacaktır diye zannediyorum. Tabii, bu konuda net böyle yüzde yüz çıkar demek istemiyorum ama öncelikli olarak çıkarılacak yasalardan bir tanesi olduğunu biliyorum. Araştırma komisyonumuz da tahminen temmuz ayı sonuna kadar raporunu hazırlayacak ve Meclis Başkanlığı’na sunacak.”
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