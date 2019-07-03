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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yılbaşına kadar hakları çıkacak

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Yılbaşına kadar hakları çıkacak

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği İkinci Başkanı İsmet Parmak’ın yeni Hayvan Hakları Yasası’na yönelik sorusuna cevap verdi.

Yasanın öncelikli yasalardan biri olduğunu ve yılbaşına kadar çıkabileceğini söyleyen Yel’in sözleri Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:

HEM İLGİLİ HEM İLGİSİZ

“Bizim çalışmamız tabii kanunla hem ilgili hem ilgisiz. Şöyle ki bu kanun, yani mevcut 5199 sayılı Kanun’un revizesiyle ilgili. Burada yapılması gereken değişikliklerle ilgili daha önce çeşitli taslaklar hazırlanmıştı, Meclis’e de gelmişti fakat kanunlaşmadan geri çekildi. Daha sonra Meclis’te bulunan tüm partilerin vermiş olduğu önerge doğrultusunda ve hayvan haklarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması istendi. Biz de çalışmamıza 15 Mayıs tarihinde başladık.

ÖNCELİKLİ YASA

Bizim çalışmamız çıkması düşünülen bu 5199 sayılı Yasa’da yapılması gereken değişikliğe de altlık oluşturacak mutlaka ama iki birbirinden bağımsız yürüyen çalışmalar bunlar. Bir yandan Adalet Bakanlığımız ve çeşitli diğer bakanlıkların katkısıyla bu yasa taslağı da hazırlanıyor ama işin esas mutfak kısmı, çalıştay bölümleri burada yapılıyor. Çok muhtemeldir ki 2019 Ekim ayında Meclisimiz tekrardan açıldığında bu çalışmalar içerisinde bizimkisi de yer alacaktır. Yani hayvan haklarıyla ilgili yasa da mutlaka benim tahminim yılbaşına kadar çıkacaktır diye zannediyorum. Tabii, bu konuda net böyle yüzde yüz çıkar demek istemiyorum ama öncelikli olarak çıkarılacak yasalardan bir tanesi olduğunu biliyorum. Araştırma komisyonumuz da tahminen temmuz ayı sonuna kadar raporunu hazırlayacak ve Meclis Başkanlığı’na sunacak.”

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