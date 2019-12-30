Yılbaşı gecesi için hazırlıklar tamam! İstanbul'da 44 bin, Ankara'da 23 bin...

YILBAŞI ÖNCESİ VE YILBAŞI GECESİ ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul'da yılbaşı gecesi için alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayhan, açıklamasında 39 ilçede yoğun güvenlik önlemleri alınacağını belirtirken, 31 Aralık gecesi 44 bin 518 personelin görev alacağını ifade etti.

Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan Taksim'de yaptığı açıklamalarda yılbaşı için alınan önlemleri anlattı. Bayhan, "Tüm emniyet tedbirleri en üst seviyede alınmıştır. Bu alınan tedbirler 4 kademeli olarak yürütülmektedir.

Birinci kademede İstanbul genelinde mevcut tüm uygulama noktaları birinci derecedeki risk oranında dikkat durumuna geçmiştir. 18 - 24 Aralık arasında yapılan bu birinci kademe emniyet tedbirleri safhasında kurt kapanı, Türkiye huzur, yedi tepe, Fetih 1453, şok uygulamalar, günü birlik evler uygulaması, ticari taksi uygulamaları, şafak 365 uygulamaları ile 20 bin 262 polisimiz ile emniyet tedbirleri alınmıştır.

İkinci kademe tedbirleri olarak 25-31 Aralık tarihleri arasında, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu başta olmak üzere 39 ilçemizde AVMler, halkın yoğun olarak kullandığı meydanlar, eğlence merkezleri ve farklı dini gruplara ait ibadethane kilise, havra, sinagog gibi yerlerde emniyet tedbirleri alınmış, belirtilen ibadethanelerdeki ayinler ve etkinlikler takip edilmiştir.

Üçüncü kademe emniyet tedbirleri olarak, 31 Aralık yani yılbaşı günü, mevcut 11 uygulama kontrol noktamız 24 saat esasına göre, aktif bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olup, 39 ilçede koordineli olarak 170 noktada sabit uygulamalar planlanmaktadır. " dedi.

39 İLÇEDE 44 BİN 518 POLİS GÖREV YAPACAK

Yılbaşı gecesi için İstanbul genelinde alınan önlemleri de anlatan Murat Bayhan, "Yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında, otogar, havalimanı, metro, marmaray, alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerlerde denetlemeler yapılmakta olup, herhangi bir aksaklık olmaması için tedbirler en üst seviyeye çıkartılmıştır.

Tüm ilçe emniyet müdürlükleri ve yılbaşı tedbirleri kapsamında 39 ilçede 44 bin 518 personel görev yapacaktır. Yılbaşı akşamı kamera sistemleri ve 22 drone ile 44 operatör ile havadan da emniyet tedbirleri alınacaktır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü 207 noktada, 74 zırhlı araç ve 50 TOMA ile görev alacaktır. Yılbaşı gecesi 400 motosikletli polis görev yapacaktır. 1 Ocak günü de emniyet tedbirlerimiz devam edecektir." şeklinde konuştu.

İLK KEZ 400 MOTOSİKLETLİ POLİS GÖREV ALACAK

Yılbaşı günü 400 motosikletli polisin görev alacağını belirten Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol ise "İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılacak olan ve aynı anda ilk kez 400 motosikletli polis timimiz ile tüm gün ve takip eden gece boyunca 'Yunuslarla Güvenli 2020' uygulaması yapacağız. Bu kapsamda Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı motosikletli polis timleri olarak 128 gündüz saatlerinde, 272 gece saatlerinde olmak üzere toplam 400 motosikletle görev yapacağız. Ayrıca Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü organizesinde faaliyet yürüten devriye ekiplerimiz 39 ilçede 667 araçlı motorize ekiple görev yapacaklardır." diye konuştu.

ANKARA'DA 23 BİN KOLLUK GÜCÜ GÖREV ALACAK

Ankara Valiliğinden, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için başkentte 17 bin 869 polis, 5 bin 545 de jandarma olmak üzere 23 bin 414 kolluk gücünün görev yapacağını bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde, işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre polis ve jandarma tarafından da tedbir alınacak.

Bu kapsamda, Bahçelievler Aşkabat Caddesi ve Bestekar Caddesi, etkinlikler sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Güvenpark havuz çevresi, 54'üncü Cadde, Tunalı Hilmi, Tunus ve Filistin caddeleri de ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılabilecek.

Trafik denetimlerine ağırlık verilirken havaalanı, garlar, metro, Ankara Şehirlerarası Terminali'nde de (AŞTİ) güvenlik birimleri yaya ve motorlu devriyelerle görev yapacak.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR TUTULACAK

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü, devlet hastaneleri acil servisleri, nöbetçi eczaneler ile haberleşme ve elektrik hizmeti veren birimler yeterli ekip ve teçhizat bulundurarak acil müdahaleye hazır olacak.

"112 Acil", "155 Polis İmdat" ve "156 Jandarma İmdat" hatlarında görevli personel sayısı artırılacak, merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de kaymakamlıklarca risk durumuna göre değerlendirmeler yapılarak eğlence bölgelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için 17 bin 869 polis, 5 bin 545 de jandarma olmak üzere 23 bin 414 kolluk gücü sahada olacak.

Yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyeti ile alınan tedbirler 2 Ocak 2019 Perşembe günü saat 08.00'e kadar aksamadan uygulanacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Başkentte Ankaray, metro ve teleferik hatları yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet sunacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankaralıların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında ekipler kesintisiz görev yapacak. Vatandaşlar her türlü şikayet, öneri ve isteklerini Mavi Masa'nın 153 numaralı hattına bildirebilecek.

Halk sağlığını tehdit eden, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik denetimlerini artıran ve gürültü kirliliği ile mücadelesine devam eden Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de durak ve otobüs hatlarında kontrollerini sürdürecek.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise yılın her günü ve saati olduğu gibi yılbaşı gecesinde de olası yangın ve kurtarma çalışmaları için mesai başında olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de meteorolojik uyarılar ışığında karla mücadele ekipleriyle sahada görev yapacak.

31 Aralık gecesi Ankara kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 2 bin personel ile 173 kürekli kamyon, 110 elle tuzlama ekibi, 54 greyder, 83 kazıcı-yükleyici ve 36 loder hazır bulunacak.

Cenaze hizmetleri ve hayvan ambulansları başta olmak üzere Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi yılbaşı gecesi de sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek.

Ankaray, metro ve teleferik hatları yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar çalışacak.

YILBAŞI GECESİ İÇİN ASKİ EKİPLERİNİN SAYISI ARTIRILACAK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 1 Ocak 2020'den itibaren Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy, Çimşit, Gölbaşı ve Bağlum mezarlıklarında alan temizliği konusunda 228 personeliyle hizmet verecek.

Tüm arıza, bakım ve onarım hizmetlerinde yılbaşı gecesi için ASKİ ekiplerinin sayısı artırılırken, abonelik, kartlı sayaç, sayaç okuma ve sayaç sökme takma servisleri ASKİ Genel Müdürlük binasında 31 Aralık 2019 günü 08.00-18.00, 1 Ocak 2020 günü ise 08.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

Kartlı su satışı yapılan ASKİ kioskları ise yıl sonu bakım çalışması nedeniyle 31 Aralık Salı günü saat 23.45'ten 1 Ocak Çarşamba günü 16.00'ya kadar hizmet veremeyecek.

Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde takviye asayiş ekiplerinin görevlendirileceği yılbaşı gecesinde AŞTİ'de güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.

150 BUGSAŞ güvenlik görevlisi 31 Aralık'ta 24 saat esasına dayalı üç vardiya olarak çalışacak. 190 kapalı devre kamera sistemiyle kontrol edilen AŞTİ'de, 77'si hareketli 193'ü de sabit olmak üzere toplam 270 güvenlik kamerası ile yılbaşı gecesi denetimleri gerçekleştirilecek.

150 temizlik görevlisi AŞTİ'de, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de kent genelinde cadde ve bulvarlarda temizlik çalışmalarını sürdürecek.