Yıkım ve inşa bir arada...

Pazartesi gecesi depremin vurduğu Samsat ilçesi, Atatürk Barajı’ndan dolayı 29 yıl önce bulunduğu yerden 5 kilometre uzaklığa taşınmıştı. Aktif fay hattı üzerine kurulan yeni Samsat, 2017’nin Mart ayında 5.5 büyüklüğündeki depremde büyük zarar gördü. 1988 yılında, halka dağıtılan konutların yüzde 78’i oturulamaz hale geldi. Deprem sonrasında halkın büyük bir kısmı hayatına bir süre çadırda devam etti. Ardından depremzedeler için şehrin mahallelerine konteynerler kuruldu. Halk konteynırlarda yaşamına devam ederken Samsat’ın şehrin 5 kilometre mesafedeki sahabe Safvan Bin Muattal’ın türbesinin yanına bir daha taşınması gündeme geldi. Taşınma işlemi için Adıyaman Valiliği tarafından Safvan Bin Muattal’ın türbesinin bulunduğu bölgede zemin etüdü çalışmaları yapıldı.

YERİNDE DÖNÜŞECEK

Zemin etüdü sonucunda Samsat’ın taşınması istenilen bölgenin de aktif fay hattı üzerinde olduğu ortaya çıkınca Samsat’ın taşınmasından vazgeçildi. Yılbaşında yeni evlerin yapılması için Adıyaman Valiliği, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Samsat şehir merkezinde 403 adet yeni konut yapılması kararı alındı.

Yeni konutların yapımı devam ederken pazartesi gecesi 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Mart 2017’te yaşanan depremden zarar gören ev ve iş yerleri bu kez de en son yaşanan depremden dolayı ağır hasar gördü. En son depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar evlerini boşaltarak çadır ve konteynerlere taşındı. Dükkânları ağır hasar gören Samsat esnafı için de çadır çarşı kurulması için çalışmalara başlandı.

2017’de yaşanan depremde evinin ağır hasar gördüğünü, bu yüzden kargır bir evde kaldıklarını söyleyen 6 çocuk babası Nusret Işık, “Geçen sene yaşanan depremden dolayı evimiz yıkılmıştı. Biz de kargır evde kalıyorduk. Deprem gecesi uyuyorduk. Briketler kafamızın dibine düştü. Kendimizi apar topar dışarı attık. Dışarı çıkar çıkmaz evin duvarı yıkıldı. Şimdi gidecek bir yerimiz yok’ dedi.

Pazartesi günü meydana gelen depremden hemen sonra artçı depremlerin sık sık yaşandığı Samsat’ta kaymakamlık ve belediye binası olarak kullanılan prefabrik binalar da ağır hasar gördü. Halkın çoğunluğunun konteynır ve çadırlarda kaldığı Samsat’ta AFAD ve Kızılay bölgedeki personel sayısını artırdı. Depremin yaşandığı gün Samsat’a geldiklerini söyleyen Kızılay Samsat Deprem Koordinatörü İsmail Yağcı, “Şu anda Samsat’ta 18 kişilik bir ekibimiz bulunuyor. Günlük 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtmak için mobil mutfak kurduk” dedi.

YENİ EVLER EYLÜLDE TESLİM EDİLECEK

Deprem sonrasında Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı dün Samsat’ta giderek inceleme yaptı. Yeni yapılan konutların bir kısmını eylül ayında teslim etmeyi planladıklarını söyleyen Kalkancı, “Şu anda 403 konut yapılıyor. Vatandaş ilk iki yıl ödeme yapmayacak. İki yıldan sonra 18 yıl faizsiz ödeme yapabilecek” dedi.

Daha önce de taşınması gündeme gelen Samsat’ın bir kez daha taşınması için bir grup vatandaş da dün üzerinde, ‘Samsat taşınsın’, ‘Samsat’ın mezarımız olmasını istemiyoruz’ yazılı pankartlarla Samsat Kaymakamlığı önünde toplandı.