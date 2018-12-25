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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
25.12.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Yıkım rezaleti

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Yıkım rezaleti

MUĞLA'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 katlı binanın yıkımı yapıldı. Yıkımda hiçbir önlem alınmadığı için bitişikteki 3 katlı apartman ile yanındaki tek katlı müstakil evlerinin zarar gördüğünü öne süren sahipleri, valilik ve belediyeye şikayette bulundu.

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazar Yeri Sokak'ta 4 katlı apartman, cumartesi günü, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıldı. Hiçbir önlem alınmadan yapıldığı öne sürülen yıkım sırasında bitişikteki 3 katlı apartmanın çatısı ve duvarları ile elektrik tesisatı zarar gördü. Yıkımı yapılan bina ile zarar gören apartmandan düşen beton ve kiremit parçaları hemen arka taraftaki bir üniversite öğrencisinin kaldığı tek katlı müstakil evin üzerine düştü. Müstakil evin çatısında geniş delikler açıldı. Buradan dökülen molozlar öğrenci evindeki eşyalara da zarar verdi. Evleri zarar gören Ömer- Gülsiye Moralı çifti, yıkım sırasında çevrede önlem alınmadığını öne sürdü, "Komşulara uyarı yapmadılar. Aniden gelip iş makinesiyle yıkıma başladılar. Evde büyük korku yaşadık. Apartmanımızın çatısı ve duvarı zarar gördü. Zararımız büyük. Böyle yerlerde yıkım yapılacaksa teknik eleman da bulunmalı, diğer binaların zarar görmemesi için tedbir alınmalı. Burada bunların hiçbiri yapılmadı, evimizin durumu ortada. Hem valiliğe hem de belediyeye şikayette bulunduk" dedi.

Yıkım rezaleti

Kullanılamaz hale gelen müstakil evde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Adem Dağ ise, "Hem okuyup hem çalışıyorum. İşten geldiğimde evimin harabeye döndüğünü gördüm. Bize yıkım yapacaklarını söylemediler. O sırada işte değil de evde olsaydım enkaz altında kalırdım. Yıkımı gerçekleştiren müteahhit beni otelinde bir gece ağırladı. Ancak ertesi gün mağduriyetim konusunda hiçbir şekilde yardımcı olmadı" diye konuştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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