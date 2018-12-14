YHT kazasında ölen Prof. Dr. Albayrak son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki YHT kazasında hayatını kaybeden eski Ankara Üniversitesi (AÜ) rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak son yolculuğuna uğurlandı. Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel Albayrak, tören sırasında sık sık babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.
Prof. Dr. Albayrak için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Prof. Dr. Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın,
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile akademisyen arkadaşları katıldı.
Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel Albayrak, tören sırasında sık sık babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.
Kılınan namazın ardından Prof. Dr. Albayrak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye götürüldü.
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