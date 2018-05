Yeter ki tek bir can kurtulsun

Ege’de Umut Harekâtı (Operation Aegean Hope) ve Akdeniz’de Güven Harekâtı (Operation Safe–Med) isimli 2 büyük operasyon dahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yaklaşık yüzde 70’inden fazlası düzensiz göç çalışmalarında kullanılmaya devam ediliyor.



Havaların ısınması ve Suriye ile Afganistan’daki durum nedeniyle son dönemde göç girişimlerinde artışın yaşandığı Ege Denizi’nde Sahil Güvenlik ekiplerinin bir gecesini görüntülemek üzere Dikili’ye gidiyoruz. Sahil Güvenlik botu ile gece boyu sürecek mülteci operasyonu için akşam saatlerinde denize açılıyoruz. Türk mühendislerin projesiyle Türk tersanelerinde üretilen botun içi her türlü teknolojik donanıma sahip.



TERMAL KAMERALAR, RADARLI TAKİP

Ayvalık ve Dikili arasında gecenin karanlığından sabahın ilk ışıklarına kadar devriye görevi yaparken arama kurtarma çalışmalarına katılacağımız botla ilgili de bilgi alıyoruz. TCSG-28 botunda termal kameralarla deniz ve kıyılar milim milim taranırken radarlarla da yaklaşan cisimler ve tekneler takip ediliyor. Bot personeli görev yaptığı 9 saat boyunca gözünü hem cihazlardan hem de deniz ve karadan ayırmıyor. İlerleyen dakikalarda bot, denizde kaçakçılar ve mülteciler tarafından fark edilmesin diye ışıklarını karartıyor. TCSG-28 komutanı “Bizim her birimiz için önce insan hayatı geliyor. Görevimiz süresince bir tek çocuk, bir tek insan, görev yaptığımız denizlerde hayatını kaybetmesin, ölümle sonuçlanacak olaylar yaşanmasın diye çalışıyoruz. İşimiz önce insan hayatı” diyor.



Görev yaptığımız gece şüphe çeken cisim ve teknelere yaklaşıyoruz ancak o gece mültecilerin rotası bu bölge değil…



Uzay gemisini andıran botta hem personelin çalışma şartlarını görüntülüyor hem de şu bilgileri alıyoruz: “Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Mart 2016’da varılan anlaşma ile kolluk kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın denizde aldığı tedbirler sonucu Ege Denizi’ndeki düzensiz göç olaylarında keskin bir düşüş yaşandığını veriler de doğruluyor.”









YÜZDE 97 AZALDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri şu bilgileri paylaşıyor: “2015’te Yunanistan’a geçen mülteci ve göçmen sayısı 856 bin iken, 2016’da 174 bin ve 2017’de ise 29 binin altına düştü. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın mülki makamlar, emniyet, jandarma ve ilgili kurumlar ile koordineli olarak yürüttüğü bu kesintisiz operasyonların caydırıcı etkisiyle göç girişimleri yüzde 97 oranında azaldı. Denizde tespit edilen göç girişimleri onların hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde tüm tedbirlerin alınmasının ardından gerçekleştirilen müdahaleler ile engellenmekte, ardından emniyetli şekilde en yakın limana intikal ettirilmekte. İnsan hayatı konusunda sahip olduğumuz hassasiyet tüm faaliyetlerimizin öncelik noktasını oluşturuyor. Göç girişimlerinin büyük oranda azalmasına rağmen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2015’te başlatılan ve halen devam eden Ege’de Umut Harekâtı (Operation Aegean Hope) ve Akdeniz’de Güven Harekâtı (Operation Safe –Med) isimli iki büyük operasyon dahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yaklaşık yüzde 70’inden fazlası kullanılmaya devam ediliyor. Havaların düzelmesi ile dönemsel olarak zaman zaman artışlar yaşanabiliyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerle karşılaştırdığımızda Ege adalarına geçtiği deklare edilen yıllık göçmen sayılarında 2017’de 2015’e göre yüzde 97’lik keskin düşüş net olarak görülmekte. 2015’te günlük göçmen geçişleri ortalama 2.347 iken; 2016’da 475’e, 2017’de 79’a ve 2018’te ise 67’ye düşürüldü.”



PSİKOLOJİK DESTEK

“2015’te Ege Denizi’nde 806 göçmen hayatını kaybederken, 2016’da 434, 2017’de 61, 2018’in ilk üç ayında ise 19 göçmen hayatını kaybetti. Can kayıplarının yoğun olarak yaşandığı dönemlerde Sahil Güvenlik personeline psikolojik destek sağlandı. Komutanlığımızda görevli psikologlar tarafından ihtiyaç duyan personele yönelik destek çalışmaları devam ediyor.”



2 GÖÇMENDEN 1'İ YAKALANIYOR

“İstatistiki olarak incelediğinizde, 2017’de yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan hemen hemen her iki göçmenden birinin yakalandığını rahatlıkla görebilirsiniz. 2015’te yasadışı geçiş teşebbüsünde bulunan her 100 göçmenden sadece 10’u Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalanırken, 90’ı Yunanistan’a ait adalara geçti. 2016’dan itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın göçmen yakalama oranları sürekli olarak arttı ve 2015’te yüzde 10 olan yakalama oranı 2017’de yüzde 43’e 2018’de ise 48’e yükseldi. Aynı zamanda, göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları ölüme terk eden göçmen kaçakçılarını yakalama oranları da arttı.”