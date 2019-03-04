Yeşilay'ın kampanya kıyafetinin adı nedir?
Yeşilay, bu yıl 99. Yaşını kutluyor. Yeşilay, pasif içicilik ve sigaranın zararları konusunda dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Sokaklarda göremeyeceğimiz şekilde giyinen kişiler, broşürler dağıtarak pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekmeye çalıştı. Peki bu kıyafetin adı nedir?
Yeşilay'ın düzenlediği etkinlik kapsamında, vapurda ve iskelede insanlar arasında dolaşan astronot kıyafeti giyen kişiyle, sigaranın zararları ve pasif içiciliğe dikkat çekildi.
Yeşilay'ın, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında Şehir Hatlarının desteğiyle gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, Kadıköy-Eminönü İskelesi önünde stant kuruldu. Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlarla ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.
Üzerinde "Sigara havanızı bozmasın" ve "Sigarayı bırakın hayatınız değişsin" yazılı broşür taşıyan, astronot kıyafeti giyen kişi de vapurda ve iskele önünde insanlar arasında dolaşarak, pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekti.
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