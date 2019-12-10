Yeşil pasaporta vize mi geldi?

Yeşil pasaporta vize geldiğine dair iddialar, 2020 yılına günler kala pek çok pasaport sahibinin gündeminde yer almaya başladı. Yeşil pasaporta vize gündemini getiren Avrupa Parlamentosu, 2018 yılında yaptığı paylaşımla uygulamanın 2020 yılında başlayacağını ifade etmişti. Peki, yeşil pasaporta vize geldi mi? İşte, o konuda bazı bilgiler

YEŞİL PASAPORTA VİZE Mİ GELDİ?

Vizesiz geçiş hakkına sahip olan kişilerin 2020 yılı itibariyle 7 Euro bedelle seyahat izni alması gerektiği konusu, 3 Temmuz 2018 tarihinde Avrupa Parlementosu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gündeme gelmişti.

Avrupa Parlamentosu, resmi Twitter hesabından "Yeni sistem, şimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat iznine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz. Detaylar için videomuzu seyredin" notuyla paylaştığı videoyla, vizesiz geçiş hakkına sahip kişilerin, artık seyahat izni uygulamasına tabi tutulacağını duyurmuştu.