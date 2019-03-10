‘Yeşil alan görmedim’
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına rakibi Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanı olduğu Beylikdüzü’nde devam etti.
İsim vermeden rakibinin İstanbul’un en yeşil ilçesi Beylikdüzü sözlerine gönderme yapan Yıldırım, “Beylikdüzü, ‘şöyle yeşil böyle yeşil’, göklere uçuruyorlar. Ben gelirken yeşillik görmedim. Siz gördünüz mü? Binalardan başka bir şey gözükmüyor. Kim çözer? AK Parti çözer” dedi. Dün, Beylikdüzü’nde ilk olarak Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden vatandaşların temsilcileriyle buluşan Yıldırım, daha sonra çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kalabalığa seslendi. Yıldırım, Kürt vatandaşların oyları üzerinden hesap yapanlara en güzel cevabı Beylikdüzü’nün vereceğini söyleyerek, “Beylikdüzü 31 Mart’ta bütün bu hayal kuranların hayalini yıkacaktır” diye konuştu.
Yıldırım Beylikdüzü’yle ilgili projelerini de anlattı: “Beylikdüzü’ne metro gelecek. Ambarlı Limanı’ndan, Esenyurt’a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz. Ekonomi olarak 5 yıl sonra İstanbul, Avrupa’nın 10’uncu en büyük ekonomisi olacak.”
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