‘Yerel seçimler siyaset üstü tavırla yürütülmeli’
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen’den sonra eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ı Taksim’deki ofisinde ziyaret etti. Topbaş “Bu demokratik yarış, halk takdir edecek. Karşılıklı çekişme olmamalı” dedi.
‘DOĞRU YAPTIĞIMA İNANIYORUM’
Topbaş, ‘istifasıyla’ ilgili sorulara karşılık “İlk defa söyleyeceğim, istifam istenmeden ben istifa ettim. Başka detayları var ama girmeyeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum” diye konuştu. İmamoğlu ise şunları söyledi: “Bu güzel şehri yöneten insanların çok değerleri, tecrübeleri vardır, bu bakımdan buradayız. Sayın başkanımız yerel seçimlerin siyaset üstü bir tavırla yönetilmesi ve yürütülmesi gerektiği konusunda Türkiye kamuoyuna çok mühim bir tanımlamada bulundu. Bu şehirde yaşayan insanlar muhatabımızdır, bilek güreşi değildir. Umarım bu gündemin dışına taşmayan bir seçim süreci yaşarız. ”
CUMHURBAŞKANI İLE RANDEVU
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebine ilişkin ise “Bu sabah (dün) resmi yazılı davetimize Sayın Cumhurbaşkanının bu kadar kısa zamanda olumlu yanıt vermesinden memnun oldum. Zaten Sayın Erdoğan’dan randevu talep etmeden önce genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan izin aldım. Görüşmenin günü ve yeri hakkında resmi yanıt geldiği zaman bilgimiz olacak. Ev sahibi olmadığım için bir yer söyleyemem” dedi.
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