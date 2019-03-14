Yerel seçimin rakamları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYerel seçimin rakamları
GeriGündem Yerel seçimin rakamları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN - ANKARA
14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yerel seçimin rakamları

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yerel seçimin rakamları

31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerin haritası çıkartıldı. Büyük partilerin yaptığı ittifaklarla ilçe ve beldelere kadar inen işbirliği neticesinde tek tek hesaplama yapıldı. Partilerin ortaklarına bıraktığı il ve ilçeler nedeniyle her birinin seçime girdiği yer sayısı da değişti. Türkiye taranarak adaylar üzerinden yapılan hesaplama, seçim yarışının fotoğrafını ortaya koydu. AK Parti 7 il ve 92 ilçede seçime katılmıyor.

6 BİN 588 ADAY YARIŞACAK

Verilen bilgiye göre, seçimler 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanını seçmek için yapılacak. Seçimlerde vatandaşlar 17 bin 263 belediye meclis üyesi seçecek. İl belediye başkanlıkları için 100’ü bağımsız olmak üzere 768, ilçe belediye başkanlıkları için 301’i bağımsız olmak üzere 5 bin820 aday yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından verilen aday listelerin analizleri, partilerin seçimlerde yarışacağı ve yarışmayacağı illerin fotoğrafını ortaya çıkardı. Buna göre, seçime katılan 13 parti ve bağımsız adaylar, 81 ilde 768 adayla belediye başkanlığı için yarışacak. AK Parti 74, CHP 57, MHP 37, İYİ Parti 42, HDP 30, SP 81, BBP 12, Bağımsız Türkiye Partisi 81, Demokrat Parti 36, DSP 81, TKP 80, Vatan Partisi 57 ilde belediye başkanı adayı çıkardı. 100 bağımsız da seçim yarışında yerini aldı.

İLÇELERDEKİ DURUM

922 ilçede 13 parti ve bağımsız toplam 5 bin 820 aday yarışacak. AK Parti 830, CHP 621, MHP 445, İYİ Parti 418, HDP 162, Saadet Partisi 915, bağımsızlar 301, Bağımsız Türkiye Partisi 906, BBP 281, Demokrat Parti 279, DSP 314, TKP 83, Vatan Partisi 265 ilçede yarışa girecek. Verilere göre, AK Parti’nin belediye başkanlığı için aday çıkarmadığı 7 il Adana, Iğdır, Kars, Kırklareli, Manisa, Mersin, Osmaniye oldu. 37 ilde aday çıkaran MHP, 44 ili ittifak ortağı AK Parti’ye bıraktı. 57 ilde aday çıkartan CHP ise Adıyaman, Afyon, Aksaray, Balıkesir, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat’ı ittifak ortağı İYİ Parti’ye bıraktı. YSK’nın seçim takvimine göre, bundan sonra 21 Mart’a kadar partilerin kampanyaları ağırlıkta olacak. Bu tarihten itibaren seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. 24 Mart’ta seçmen bilgi kartlarının dağıtımı tamamlanacak. 30 Mart’ta ise partilerin seçim propagandaları sona erecek. 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: 'Dünyada bir zalim aranacaksa...'

Ekrem İmamoğlu o soruya yanıt verdi

Taksim'de otelde korkunç olay! Peş peşe atladılar...

Çelik: 'AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok'