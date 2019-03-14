Yerel seçimin rakamları
31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerin haritası çıkartıldı. Büyük partilerin yaptığı ittifaklarla ilçe ve beldelere kadar inen işbirliği neticesinde tek tek hesaplama yapıldı. Partilerin ortaklarına bıraktığı il ve ilçeler nedeniyle her birinin seçime girdiği yer sayısı da değişti. Türkiye taranarak adaylar üzerinden yapılan hesaplama, seçim yarışının fotoğrafını ortaya koydu. AK Parti 7 il ve 92 ilçede seçime katılmıyor.
6 BİN 588 ADAY YARIŞACAK
Verilen bilgiye göre, seçimler 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanını seçmek için yapılacak. Seçimlerde vatandaşlar 17 bin 263 belediye meclis üyesi seçecek. İl belediye başkanlıkları için 100’ü bağımsız olmak üzere 768, ilçe belediye başkanlıkları için 301’i bağımsız olmak üzere 5 bin820 aday yarışacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından verilen aday listelerin analizleri, partilerin seçimlerde yarışacağı ve yarışmayacağı illerin fotoğrafını ortaya çıkardı. Buna göre, seçime katılan 13 parti ve bağımsız adaylar, 81 ilde 768 adayla belediye başkanlığı için yarışacak. AK Parti 74, CHP 57, MHP 37, İYİ Parti 42, HDP 30, SP 81, BBP 12, Bağımsız Türkiye Partisi 81, Demokrat Parti 36, DSP 81, TKP 80, Vatan Partisi 57 ilde belediye başkanı adayı çıkardı. 100 bağımsız da seçim yarışında yerini aldı.
İLÇELERDEKİ DURUM
922 ilçede 13 parti ve bağımsız toplam 5 bin 820 aday yarışacak. AK Parti 830, CHP 621, MHP 445, İYİ Parti 418, HDP 162, Saadet Partisi 915, bağımsızlar 301, Bağımsız Türkiye Partisi 906, BBP 281, Demokrat Parti 279, DSP 314, TKP 83, Vatan Partisi 265 ilçede yarışa girecek. Verilere göre, AK Parti’nin belediye başkanlığı için aday çıkarmadığı 7 il Adana, Iğdır, Kars, Kırklareli, Manisa, Mersin, Osmaniye oldu. 37 ilde aday çıkaran MHP, 44 ili ittifak ortağı AK Parti’ye bıraktı. 57 ilde aday çıkartan CHP ise Adıyaman, Afyon, Aksaray, Balıkesir, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat’ı ittifak ortağı İYİ Parti’ye bıraktı. YSK’nın seçim takvimine göre, bundan sonra 21 Mart’a kadar partilerin kampanyaları ağırlıkta olacak. Bu tarihten itibaren seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. 24 Mart’ta seçmen bilgi kartlarının dağıtımı tamamlanacak. 30 Mart’ta ise partilerin seçim propagandaları sona erecek.
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