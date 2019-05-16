Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni villada yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni villada yakalandı
GeriGündem Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni villada yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
16.05.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni villada yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni villada yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni olan cinayet ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan ceza alan firari Şerafettin Cantürk, polis ekipleri tarafından Büyükçekmece’de bir villaya düzenlenen operasyonla yakalandı. 2000 yılında adam öldürme suçundan 35 yıl hapis cezası bulunan Şerafettin Cantürk 2010 yılında şartlı salıverme yasasıyla serbest kalmıştı. 2013 yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası alan Şerafettin Cantürk, koşullu hali kaldırmış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

 

İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama emri bulunan Şerafettin Cantürk'ün Büyükçekmece'de saklandığı bilgisi üzerine polis tarafından araştırma başlatılmıştı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Büyükçekmece bölgesinde 2 ay süren geceli gündüzlü bir operasyon başlamıştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın sonucunda önceki gün şüphelinin kaldığı villayı tespit etti. Polis tarafından dün gece yarısından sonra yapılan operasyonda Şerafettin Cantürk yakalanarak gözaltına alındı.

6 yıldır aranan Behçet Cantürk'ün yeğeni yakalandı
daha fazla video için

1996 yılında Kadıköy Kızıltoprak’ta iki kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan otopark baskını olayında Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonucu tutuklu olarak yargılanan Behçet Cantürk’ün yeğeni olan sanık Şerafettin Cantürk'ün 2000 yılında adam öldürme suçundan 35 yıl ceza almıştı.

Şerafettin Cantürk 2010 yılında koşullu salıvermeden yararlanarak serbest bırakılmıştı. Ancak 2013 yılında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tekrardan 10 yıl ceza alması nedeniyle koşullu halinin kaldırılması sebebiyle 'Adam Öldürme' suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Hakkında toplam 45 yıl hapis cezası ve 60 bin lira para cezası bulunan Şerafettin Cantürk'le ilgili işlemlerin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Şerafettin Cantürk, Kartal Cezaevi'ne teslim edildi. Daha önceden yattığı süre düşüldüğünde Şerafettin Cantürk'ün yaklaşık 24 yıl hapis yatacağı öğrenildi.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni villada yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Şule Çet'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda 'ayakkabı' ayrıntısı!

Babadağ'da yalın ayak bulunmuştu! Kayıp tekstilci herkesi kandırmış

Ordu Valisi'nden flaş açıklama

Dehşet anlarını anlattı: 'Ayağa kalktık ama...'