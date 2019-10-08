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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Anıl UÇAN/DHA
08.10.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Yer Ümraniye... Görüntüler dehşete düşürdü! Ezip geçti...

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ÜMRANİYE'de arabasıyla sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü pes dedirtti. Mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen köpek kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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  • Yolda uyuyan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
  • Yolda uyuyan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
  • Yolda uyuyan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
  • Yolda uyuyan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün 15.20'de Ümraniye'de gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla seyir halinde olan bir kişi yolda uyuyan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Köpek, aracın sağ arka lastiği ile yer arasına sıkıştı. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ağır yaralanan köpek, can havliyle kaçtı. Mahalle sakinleri tarafından bir süre sonra yaralı şekilde bulunan köpek veterinere götürüldü. Köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 

 

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