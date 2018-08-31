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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AKSARAY (AA)
31.08.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Yer Tuz Gölü… ‘Tablo inanılmaz ürkütücü’

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Dünyadaki en önemli kuluçka sahalarından biri olan Tuz Gölü'nde besin bulmakta zorlanan yavru flamingolar yaşama erken veda ediyor. Fotoğraf sanatçısı Emel Gülseren Sarıgül, "Flamingoları fotoğraflamak için geldim ama karşılaştığım tablo inanılmaz ürkütücü. Maalesef göl kurumuş durumda ve yavru flamingolar besin bulamadıkları için flamingo cenneti olan Tuz Gölü, bir flamingo mezarlığına dönüşmüş durumda" dedi.

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  • Yer Tuz Gölü… ‘Tablo inanılmaz ürkütücü’
  • Yer Tuz Gölü… ‘Tablo inanılmaz ürkütücü’
  • Yer Tuz Gölü… ‘Tablo inanılmaz ürkütücü’
  • Yer Tuz Gölü… ‘Tablo inanılmaz ürkütücü’
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyada türleri için en önemli kuluçka sahalarından biri olan Tuz Gölü'nde, suyun çekilmesi nedeniyle besin ve su bulmada zorlanan yavru flamingolar yaşama erken veda ediyor.

Anadolu’da "allı turna" adıyla bilinen flamingolar için en önemli yaşam alanı olan tuzlu sulak alanlar, bu kuşlar için aynı zamanda önemli bir kuluçka alanı özelliği taşıyor. Akdeniz Havzası içindeki en büyük kuluçka kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü’ne her yıl on binlerce flamingo gelirken, kuluçkadan çıkan yavru sayısı ise göldeki su durumuna göre 20 bine kadar ulaşıyor.     

Tuz Gölü'nde beslenerek büyüyen ve Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelere göç eden yavru flamingolar, gölde su çekilmesinin erken başladığı yıllarda bu durumdan olumsuz etkileniyor. Tuz Gölü'nde 2007, 2010 ve 2014 yıllarında görülen flamingo ölümlerinin ardından bu yıl da flamingo ölümleri yaşanıyor.     

Tamamına yakınında suların çekildiği gölde, uzak mesafeye uçamayacak seviyede olan, su ve besin bulmada zorlanan onlarca flamingonun tuz üzerinde ölüsü bulunuyor.  Gölde daha önce yapılan araştırmalarda flamingoların susuzluk, açlık ya da hastalıktan kaynaklı öldüğü tespit edilmişti.     

"TABLO İNANILMAZ ÜRKÜTÜCÜ"     

Göle flamingo fotoğrafı çekmek için gelen fotoğraf sanatçısı Emel Gülseren Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tuz Gölü’ne flamingoları fotoğraflamak için geldim ama karşılaştığım tablo inanılmaz ürkütücü. Maalesef göl kurumuş durumda ve yavru flamingolar besin bulamadıkları için flamingo cenneti olan Tuz Gölü, bir flamingo mezarlığına dönüşmüş durumda. Acil olarak yapılması gereken her neyse hep birlikte bu konuya çözüm bulmak zorundayız. Yoksa burası ileride 'Tuz Gölü'nde flamingolar bulunur.' değil, 'Flamingoların ölüsüyle karşılaşılır.' diyeceğimiz bir alan haline dönüşecek.” diye konuştu.

Sarıgül, gölde uzak mesafelere uçamayacak yüzlerce yavru flamingo olduğunu ve bu kuşların bulunduğu bölgede çok az su kaldığını belirtti.     

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