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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrah KIZIL- Selim KAYA/MARDİN (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Yer: Nusaybin... Taşınmaya başladılar

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Yer: Nusaybin... Taşınmaya başladılar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınıra yakın yerlerde oturanlar, 'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken roketatarlı ve havanlı saldırıların ardından çevre il ve ilçelere taşınmaya başladı.

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  • Nusaybinden taşınmalar başladı
  • Nusaybinden taşınmalar başladı
  • Nusaybinden taşınmalar başladı
  • Nusaybinden taşınmalar başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından çoğu Nusaybin'e olmak üzere Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği 300'e yakın roketatarlı ve havanlı saldırılarda 11 kişi şehit oldu, 63 kişi de yaralandı.

Saldırılar üzerine Mardin Valiliği'nce Nusaybin'in tamamında, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin de sınır boylarına yakın mahallelerinde okullar, 16 Ekim Çarşamba gününe kadar tatil edildi. Saldırıların ardından Nusaybin'de sınıra yakın yerlerde oturanlar, evlerini boşaltarak çevre il ve ilçelere taşınmaya başlarken esnaf da iş yerlerini açmadı.

8 sivilin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı saldırı sırasında çarşıda olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Halil Kavak, "Gidenler gidiyor. Kalanlar da kalıyor. Biz kalacağız" dedi.

2 çocuk annesi Derya İskanoğlu ise evlerinden çıktıklarını belirterek, "Çocuklarımız ağlıyor. Çok korkuyorlar. Ne yapacağız, bilmiyorum. Kızıltepe'ye gideceğiz. Ev de yok. Gidip bakacağız" diye konuştu.

Kemal Akat da Nusaybin'i terk etmeyeceğini dile getirerek, "Pazar günleri normalde çarşı açıkken şimdi her yer kapalı. Buradakiler evini taşımaya başladı. Kızıltepe'ye, Midyat'a, Mardin'e yerleşmeye çalışıyorlar. Ben gitmemeye karar verdim. Çocuklarımı gönderebilirsem ben kalacağım. Kimseler ölmesin, analar ağlamasın" dedi.

Yer: Nusaybin... Taşınmaya başladılar

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