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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
20.06.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Yer Kütahya... Ortalık bir anda karıştı

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Yer Kütahya... Ortalık bir anda karıştı

KÜTAHYA’da Y.H. (40), yanındaki arkadaşı K.G. (20) ile birlikte kendisini bacağından bıçaklayan İ.E.G.’yi (17) sokak ortasında dakikalarca sopa ve kemerle dövdü. Şüpheliler gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan İ.E.G., başına aldığı darbeler nedeniyle travma geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı.

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  • Yer Kütahya... Ortalık bir anda karıştı
  • Yer Kütahya... Ortalık bir anda karıştı
  • Yer Kütahya... Ortalık bir anda karıştı
  • Yer Kütahya... Ortalık bir anda karıştı
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Olay, saat 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. İ.E.G. çıkan tartışmada Y.H.’yi bacağından bıçakla yaraladı. Y.H. ve yanındaki arkadaşı K.G. de İ.E.G.’yi sopa ve kemerle dakikalarca dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Y.H. ile dövülen İ.E.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. K.G. olay yerinde, Y.H. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan İ.E.G.’nin yoğun bakımda tutulduğu ve başına aldığı darbeler nedeniyle travma geçirdiği belirtildi.

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