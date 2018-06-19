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    Yer Kuşadası... Dosyası kabarık... Drone'la yakalandı

    İHA
    19.06.2018 - 20:54 | Son Güncelleme:

    Kuşadası’nda polis ekipleri, dolandırıcılıktan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü drone desteğiyle yakaladı.

    Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde drone desteğiyle operasyon yaptı. Operasyon sırasında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6’sı dolandırıcılık, biri de cezaevinden hükümlü birinin kaçmasına yardımcı olmak üzere 7 ayrı suçtan aranan 73 yaşındaki Feridun B. İsimli hükümlü yakalandı. Polis tarafından drone cihazı kullanılarak yeri tespit edilen ve yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

    Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü yunus ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise Sanayi Sitesi girişinde durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Yapılan araştırmada G.B. isimli şüphelinin Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

     

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