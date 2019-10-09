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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.10.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Yer İzmir... Baskın yapan ekipler bile şaşırdı

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İzmir'in Buca ilçesinde zabıta ekipleri, okul önlerinde midye satan seyyar satıcıların izini sürerek merdiven altı midyecilere suçüstü yaptı. Bir binanın çatı katında, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 100 kilo midyeye el konarken, sağlıksız ortam ekipleri bile şaşırttı.

Midye satışlarını mercek altına alan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız ortamda üretim yapan midyecilere baskın yaptı.

Özellikle son dönemde okul önlerinde artan seyyar satışlar üzerine midyecilerin izini süren zabıta ekipleri, Gediz bölgesinde yer alan merdiven altı üretim yerini belirledi.

Bir binanın çatı katında gerçekleştirilen üretim yerini basan ekipler, midyelerin yerde, hiçbir hijyen önlemi alınmadan, kirli kaplar içindeki kirli sularda hazırlandığını tespit etti.

Uzun süre bekleyen ve defalarca kullanılarak mikrop üreten kaplarda hazırlanan yaklaşık 100 kilo midyelere anında el konuldu.

O MİDYELERİ OKUL ÖNLERİNDE, PARKLARDA SATIYORLARMIŞ

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği gıda belgesi ve belediyeden alınan işletme ruhsatı olmadan sağlıksız koşullarda üretim yapan işletmeye hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Toplanan midyelerin İzmir genelindeki okul önleri başta olmak üzere çok sayıda; park, kafe, alkollü içki mekanı önünde satıldığı tespit edildi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yürütülen çalışmalar için zabıta ekiplerine teşekkür ederek vatandaşları uyardı.

Kılıç, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim her şeyimiz.

Piyasada ucuz ve yaygın bir şekilde hazırlanan midye, sağlıksız koşullarda üretildiğinde hızla bakteri üreterek bağışıklık sistemini olumsuz etkilerken; kirli sulardan toplanan midyeler ise Hepatit A hastalığına yol açabiliyor.

Aldığınız gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerin kalite, kontrol, izin gibi belgelerini görüp öyle alışveriş yapın” diye konuştu.

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