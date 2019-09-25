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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Yer İstanbul… Katil zanlıları kurbanlarını böyle takip etmiş!

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Kağıthane’de geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında “ters baktın” sebebiyle yaşanan, iki kardeşten birinin tabancayla vurularak öldürülmesi ve diğerinin de 43 el ateş edilerek ağır yaralanmasıyla ilgili firari zanlılardan biri gece kulübünde eğlenirken polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Aile, hastane önünde feryat ederek ağır yaralanan yakınlarını vuran diğer zanlının bir an önce yakalanmasını istedi. Kardeşlerden birinin takip edildiği, firari şahıslardan diğerinin ise gece kulübünde yakalandığı o anlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayda, taksicilik yapan 50 yaşındaki Akın A., evine gideceği esnada kendisine “bana ters baktın” diyen bir şahıs tarafından tabanca ile sırtından 5 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından şahıs olay yerinden ayrılarak kayıplara karışmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların üvey kardeşler Sakıp A. ve Ümit D. olduğunu belirledi.

ARACINA 43 EL ATEŞ ETTİLER

Firarı şahısları yakalama çalışmaları sürdüğü esnada geçtiğimiz 16 Ağustos Cuma günü saat 22.00 sıralarında kıraathane işletmecisi 47 yaşındaki Tarık A., iş yerinden çıktıktan sonra aracına binerek evine doğru yola koyuldu. Tarık A., aracıyla seyir ettiği esnada iddiaya göre, kendisini takip eden Sakıp A. ve Ümit D. tarafından pusu kuruldu. Şahıslar, Tarık A.’yı aracına 43 el ateş ederek ağır yaraladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Tarık A., 1 ay süren tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edildi. Zanlıların Tarık A’.yı saldırıyı gerçekleştirmeden önce motosikletle keşif yaptırdığı ardından aracını takip ettirdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, önce motosikletli bir kurye, saldırıya uğrayan şahsın kıraathanesinin önünden geçiyor. Ardından mağdur, aracına binip sokaktan çıkıyor. Zanlılar ise araçlarıyla mağdurun peşine takılıyor.

SUÇ MAKİNESİ ZANLILARDAN BİRİ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gelişmeler sürerken, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında gece kulüplerinden denetim yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firarı zanlılardan Ümit D.’nin hal ve hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine şahsın üstünü arayan polis, bir adet tabanca ve 42 adet mermi ele geçirdi. Üstü adeta cephaneliğini andıran şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, “kasten adam öldürmek” suçundan aranan Ümit D.’yi gözaltına aldı. Zanlının ayrıca “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 8, “kasten yaralama” suçundan 2, “ateşli ve bıçaklı silah kanununa muhalefet” suçundan 4, “evden hırsızlık” suçundan 1, “nitelikli yağma” suçundan ise 1 adet olmak üzere toplamda 16 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliğine götürülen şahıs, Akın A.’nın öldürülmesi ve Tarık A.’ya yapılan saldırının azmettiricisi olarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLE YAKINLARI DİĞER ZANLININ YAKALANMASINI İSTİYOR

Öte yandan Tarık A.’nın silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandığı olayla alakalı aile yakınları hastane önünde duruma tepki gösterdi. Öldürülen Akın A.’nın kardeşi, “20 gün önce benim kardeşimi öldürdüler. Şimdi bugün amcamın, teyzemin çocuğu ameliyatta. Pusu kurup öldürüyorlar. ‘Hepinizi tarayacağız’ diye haber saldılar. Yardım istiyoruz” diyerek feryat etti. Bir diğer aile yakını ise, “Bu katil iki kişiyi öldürdü. Öldürüp kaçıyorlar, savcılığa eşkallerini de verdik. Her şeyi verdik, kardeşimi arabanın içinde taradılar” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, firarı zanlı Sakıp A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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