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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.02.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Yer: İstanbul Ataşehir... Polis her yerde arıyor

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Yer: İstanbul Ataşehir... Polis her yerde arıyor

Ataşehir’de lüks otomobilli bir maganda, ilçenin neredeyse tüm cadde ve sokaklarında trafiğe çıkarak “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Maganda o anları marifetmiş gibi “dünya barışı için yanlıyoruz” diyerek bir de kaydettirip sosyal medyadan yayınladı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Caddeleri adeta piste çeviren maganda herkesin canını tehlikeye atarak terör estirdi. Maganda “Dünya barışı için yanlıyoruz” dediği o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul’un cadde ve sokaklarında “makas” terörünün yanı sıra “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalara bir yenisi daha eklendi. Ataşehir’de lüks otomobilli bir maganda, en işlek cadde ve sokaklarda, gece gündüz demeden dakikalarca drift yaptı.

Yer: İstanbul Ataşehir... Polis her yerde arıyor

Yağmurlu havada da aracıyla dışarıya çıkarak aynı hareketi yapan maganda, herkesin canını tehlikeye attı. Mutlak bir kazaya davetiye çıkartan maganda, şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı. Kavşaklarda da drift yapan ve şehrin altını üstüne getiren maganda, adeta drift yapmadık yer bırakmadı.

Yer: İstanbul Ataşehir... Polis her yerde arıyor

Maganda o anları marifetmiş gibi “dünya barışı için yanlıyoruz” diyerek bir de kaydettirip sosyal medyadan yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Yer: İstanbul Ataşehir... Polis her yerde arıyor

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