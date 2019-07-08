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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.07.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Yer Erzincan… 3 çoban da bu yüzden öldü!

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Yer Erzincan… 3 çoban da bu yüzden öldü!

Erzincan’da son 28 gün içerisinde yıldırım düşmesi sonucu açık arazide koyun sürüsü otlatan 3 çoban hayatını kaybetti. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yıldırım ve şimşek olaylarında geçen yılın haziran-temmuz aylarına oranla bu yıl artış yaşandı.

Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu Doğu Anadolu bölgesinde meteoroloji yetkilileri yıldırım düşmelerine karşı açık arazide çalışan vatandaşları uyardı. Erzincan’da 10 Haziran - 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında meydana gelen 3 ayrı olayda, yıldırım isabet eden 3 çoban hayatını kaybetti. 10 Haziran tarihinde meydana gelen ilk olayda; Erzincan merkeze bağlı Koçyatağı köyü Çimen Dağı Belli Yaylasında koyun sürüsü otlatan 56 yaşındaki Ali Davut isimli çoban yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

16 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen ikinci olayda ise; Erzincan’ın Tercan ilçesinde koyun sürüsü köye dönünce çobanın yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tercan ilçesine bağlı Kızılca köyü kırsalında meydana gelen olayda Ali Nuri isimli çoban yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan’da 7 Temmuz’da meydana gelen olayda da; Tercan ilçesine bağlı Esenevler köyünde ikamet eden Demir Ali Tekin, hayvanlarını İbrahim Ağan mezrasına otlatmaya götürdü. Tekin burada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

UZMANLARDAN UYARI: "DAHA ÇOK YILDIRIM ÇARPMASI OLACAK"

Türkiye'de son 1 ayda yıldırım çarpması sonucu insanların hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan uzmanlardan uyarı geldi: "Elektromanyetik alan çok arttı, bu gibi olaylarla daha fazla karşılaşacağız."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığının verdiği bilgiye göre, yıldırım ve şimşek olaylarında geçen yılın haziran-temmuz aylarına oranla bu yıl artış yaşandı.

“EN ÇOK AÇIK ALANDAKİ ÇOBANLAR ETKİLENİYOR”

Yıldırım düşenlerin çoğunun açık alandaki çobanlar ile cep telefonu gibi elektronik aletlerle etkileşimde bulunanlar olduğu tespit edildi. Uzmanlar, "Doğadaki elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik kirlilik son derece arttı. İnsanlar artık sıfır potansiyel değil, belli bir potansiyele sahip. Yıldırım da daha düşük bir potansiyele sahip olan insana çarpıyor, oradan da yere düşüyor. Cep telefonu da elektromanyetik sistemle çalışıyor. Avrupa'daki birçok bilim adamı, BM ve Avrupa Parlamentosu'na verilen dilekçelerle 5G'nin çalışmalarının durdurulmasını istediler.

5G TEKNOLOJİSİ RİSKİ ARTTIRACAK

5G geldiğinde yeni baz istasyonları kurulacak, elektromanyetik alanlar artacak. Doğal denge ve insan yapısı (erken ergenlik vs.) bozulacak. Sonuçta insan da elektromanyetik bir yüktür. Buna cep telefonları ve ortamdaki diğer kaynakların da katkısı olabilir. Elektromanyetik alanın artması, istenmeyen olaylara sebep oluyor. Bu gibi olaylar, çok daha fazla yaşanacak" bilgilerine yer verdi.

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