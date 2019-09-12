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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
12.09.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Yer Dolmabahçe Sarayı... Görenler şaşkına dönüyor

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Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık Salonu'nda restorasyon çalışması yapılan  "Sürre Alayı" tablosu altın varak çerçevesi bakımından sarayın en büyük tablo çerçevesi olma özelliğine sahip. Restorasyon çalışması süren tablonun 3 aylık bir çalışmanın ardından ziyarete açılacağı öğrenildi.

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  • Yer Dolmabahçe Sarayı... Görenler şaşkına dönüyor
  • Yer Dolmabahçe Sarayı... Görenler şaşkına dönüyor
  • Yer Dolmabahçe Sarayı... Görenler şaşkına dönüyor
  • Yer Dolmabahçe Sarayı... Görenler şaşkına dönüyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık Salonundaki yazı dairesinde geçtiğimiz ay restorasyon çalışmalarına başlanan "Süreyye Alayı" tablosu 1873 yılında Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın siparişiyle İtalyan ressam Stefano Ussi tarafından resmedilmiştir.

"Sürre Alayı"  25 metre kare boyutuyla Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük ikinci tablosu olma özelliğine sahip bu tablo aynı zamanda altın varak çerçevesi bakımından da sarayın en büyük tablosu.

Tablonun ihtişamlı çerçevesinin bordür kısmında 'Kufi' hat ile yazılmış Al-i İmran Suresinin 126. ayeti yer alıyor.

Ayette, "Düşmanları bozguna uğratmak için gereken yardım ancak güçlü ve hâkim olan Allah katındandır" deniliyor.

Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen hac yolculuğundaki atmosferi detayları ile resmedilen tablo İsmail Paşa tarafından Osmanlı Padişahı Sultan  Abdülaziz'e hediye edildiği düşünülüyor. 

SARAYDAKİ EN BÜYÜK ALTIN VARAKLI ÇERÇEVE

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Altın Varak Atolyesi Koordinasyon Sorumlusu Arzu Kural, "Şuan 14 no'lu yazı dairesi 'Sürre Alayı' tablosunun önündeyiz.

Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından 1873 tarihinde yaptırılmıştır. Çerçevenin özelliklerinden birisi kurumumuz envanterine kayıtlı en büyük altın varaklı çerçeve özelliğini taşımaktadır. 6 metre 38 santim genişliğinde 4 metre 5 cm yüksekliğindedir.

Çerçevenin bir diğer özelliği dört bir yanını çevrelemiş olan altın varaklarla bezenmiş ayet yazılı olmasıdır. Bu ayet  Al-i İmran Suresi'nin 126. bölümü olan ' Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi Allah katındadır' yazmaktadır.

Bu yazı İslam hat sanatının bilinen en eski yazı türü olan kufi olarak yazılmıştır. Çerçevenin restorasyonunu 3 ay içinde tamamlamayı planlamaktadır.

Tablo 3 ay sonra bütün görkemiyle yeniden ziyaretçilere açılacak" dedi. 

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