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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Yer Bursa... Dehşet anları kameraya yansıdı

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Yer Bursa... Dehşet anları kameraya yansıdı

Bursa'da 19 yaşındaki bir genç 50 lira için başından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

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  • Dehşet anları kameraya yansıdı
  • Dehşet anları kameraya yansıdı
  • Dehşet anları kameraya yansıdı
  • Dehşet anları kameraya yansıdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mustafa Türker ile 22 yaşındaki E.İ. arasında 50 lira para için husumet bulunuyordu. Konuşmak için Mustafa Türker'in bulunduğu iş yerinin önüne gelen E.İ. bir süre konuştu. Cebine sakladığı sustalı çakıyı kimse fark etmeden bir anda sallayan E.İ. Mustafa Türker'in başına sapladı.

Ne olduğunu anlamayan Türker, can havli ile kendisini bıçaklayan E.İ.'yi iterek yere düşürdü. Türker aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, E.İ. ise kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Türker çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Olaydan sonra kaçan şüpheli E.İ. ise Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.


Olayla ilgili tahkikat yürüten cinayet ekipleri şüpheliyi ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen E.İ.'nin suçunu kabul ettiği ve cinayeti 50 lira para için işlediğini söylediği öğrenildi. 

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