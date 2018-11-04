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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) 
04.11.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Yer: Bağdat Caddesi... Kıskıvrak yakalandı

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BAĞDAT Caddesi’nde drift yapan bir sürücü polis kamerasına saniye saniye yakalandı. Drift yapan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri aracı durdurarak sürücüye 5 bin 10 lira cezai işlem uyguladı. Egzoz kontrolünde de bir sürücüye bin 2 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Trafik ve Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler dün akşam Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yarış yapan, drift atan ve abartılı egzozlu araç kullananlara yönelik denetim yaptı. Caddede drift yapan bir sürücü polis kameralarına yakandı. Polis tarafından durdurulan aracın sürücüsüne 5 bin 10 lira ceza verildi, sürücü adayı ehliyeti iptal edildi.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERALARA YAKALANDI

Bağdat Caddesi’nde polis kamesarına yansıyan görüntülerde, trafik lambalarının yeşil yanmasının ardından ilerleyen otomobiller arasından beyaz renkli otomobilin sürücüsü bir anda caddede drift yapmaya başlıyor. Kadıköy istikametine ilerleyen otomobil, sivil trafik ekipleri tarafından ikaz edilerek sürücüsü durdurulmaya çalışılıyor. İkaz edilmesine rağmen durmayan sürücü ekipler tarafından kısa süre sonra tekrar ikaz edilerek durduruluyor. Yakalanan sürücü adayı Bülent A. Y.’ye kurallar anlatılıyor, cezai işlem uygulanıyor.

DRİFT YAPTI, 5 BİN 10 LİRA TRAFİK CEZASI YEDİ

Bülent A. Y.’ye caddede drift atması nedeniyle yeni trafik maddesi 67/1-d ’Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,’ gerekçesi nedeniyle 5 bin 10 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca Bülent A. Y.’nın sürücü adayı ehliyeti iptal edilerek TCK’nın 179/2 maddesi ’Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi’nde olayla ilgili ifadesinin alındığı öğrenildi. Otomobili ise iki ay trafikten men edildi.

GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLARA CEZA

Sivil Trafik ekipleri yine Bağdat Caddesi’nde ilerleyen bir otomobilinin teknik değişiklik ve abartılı egzoz bulunması nedeniyle ikaz edilerek ekipler tarafından durduruldu. Sivil Trafik Ekipleri Sürücüye ’32/3 maddesi mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması’ nedeniyle bin 2 lira trafik cezası kesti. Otomobil ise sivil trafik ekipler tarafından otoparka çekildi.

Bağdat Caddesi’nde denetleme yapan polisler 7 sürücüye toplam 9 bin 267 lira trafik cezası kesti. 6 araç da trafikten men edildi.

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